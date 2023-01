No hay mucho margen de error, pero con 17 partidos por delante el futuro está por escribir. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad inicia este sábado la segunda vuelta de la temporada en la LEB Oro y lo hace visitando a un Almansa Con Afanión (20.00 horas) que ya dio un «revolcón» (palabra del técnico Roberto Blanco) a los verdinegros en el comienzo de la competición. Pero, con los dos equipos muy cambiados, el argumento de este encuentro puede ser muy diferente. Así, al menos, lo espera el club extremeño.

No ha sido una semana fácil, reconoce Blanco. Y no precisamente por las dudas sobre el futuro de Kostas Vasileiadis. Tampoco por la derrota del pasada sábado en Valladolid y las posteriores quejas sobre la actuación arbitral. Ha sido una semana difícil, «muy complicada», por las molestias físicas de algunas jugadores que han impedido entrenar con normalidad. «Probablemente haya sido, en cuanto a planificación y posibilidades de trabajar, una de las peores semanas». Solo ha podido contar con siete profesionales el preparador placentino, que no descarta que pudiera haber alguna baja para el partido en Almansa, aunque no quiso concretar más. En el parte posterior que manda el club se informa de una contusión en la rodilla de Pablo Sánchez. «Lo que es seguro es que muchos jugadores no llegarán al cien por cien».

Y estos problemas, nada nuevo, llega en un tramo en el que la competición vuelve a acelerar. Tres partidos en ocho días. Almansa este sábado. Después, el miércoles en el Multiusos, el Oviedo, con el que el Cáceres está empatado a cuatro victorias y trece derrotas. Y el domingo 5 de febrero, visita al Alicante.

Sin respiro para un equipo que está en la lona, pero que comienza esta segunda vuelta «creyendo en sí mismo», en sus posibilidades de levantarse y empezar a sumar victorias que le permitan abandonar la zona de descenso. «Esta segunda vuelta va a ser complicada pero es ilusionante. Venimos de un golpe muy duro, nos sentimos perjudicados, pero el equipo se levantará, sabe que tiene mimbres para crecer y salir de esta situación», remarca Roberto Blanco.

Un pabellón difícil

Ha perdido el Cáceres sus dos últimos partidos, Melilla y Valladolid, pero las sensaciones ya son otras y el acoplamiento de los refuerzos Kostas Vasileiadis y Kenny Hasbrouck ha progresado. «Con Kostas Y Kenny se abre un mundo para el resto que ante no teníamos y todos están creciendo. Estamos en disposición de seguir mostrando una buena cara. Esperamos seguir siendo el Cáceres de Valladolid y de los buenos momentos ante Melilla, pero conseguir la victoria, que es por lo que se nos mide», añade Blanco, que espera un «partido muy duro. Es un pabellón muy caliente, con la gente siempre encima. Va a ser un bonito partido de baloncesto por lo que proponemos los dos equipos».

Del Almansa, que se impuso 71-86 en el Multiusos, Blanco destaca su «columna vertebral muy bien marcada», la capacidad de anotación de sus bases, Sergio Costa y el exverdinegro Mateo Díaz, y el conocimiento del juego y la categoría de jugadores como Harris, Carles Bivia y Edu Martínez. «Y por dentro tienen a Jaime Fernández, que está siendo uno de los jugadores con más repercusión en el equipo». «Pero nosotros, a pesar de los problemas, estamos mostrando una cara distinta, un juego alegre», dice Blanco.