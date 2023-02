Apuntó que primero se debe tener «paciencia», ya que es «complicado subir de categoría», aunque aconsejó a Asociación Deportiva Mérida y Club Deportivo Badajoz, que militan en Primera Federación, que se estructuren «bien económicamente»

«Vamos a ver si se reestructura un poco mejor la categoría económicamente, no digo deportivamente, yo creo que tiene un déficit importante en ese tema de control económico», señaló.

Así, indicó que es una competición con pérdidas de unos 40 millones de euros. «Es muy complicado competir clubs como el Mérida o Badajoz en categorías que son tan deficitarias, porque tienes que competir contra clubs donde las aportaciones de los dueños son tan millonarias que no es la forma para, a mi modo de ver, ascender, para intentar ascender, porque es llegar muy endeudado al fútbol profesional», dijo.

De esta forma, se refirió a que «parece ser que se quiere implantar un control económico la temporada que viene», a lo que añadió que «una vez hecho el control económico, los clubs se deberían adaptar bien al mismo». Tras ello, se mostró seguro de que, «con la «masa social que tiene el Badajoz o el Mérida, con las instituciones que también apoyan, ambos podrán ser competitivos y podrían ascender de categoría».

Finalmente, y preguntado por su deseos ante la nueva propiedad del Club Deportivo Badajoz, Tebas, quien fue máximo accionista del club pacense del mismo nombre antes de su desaparición, recalcó que «debe estar en el fútbol profesional». Su deseo es que «los nuevos propietarios puedan conseguir ese éxito y que lo hagan también con paciencia». «Eso no se consigue rápidamente, que hay que trabajarlo», apuntó. No obstante, recalcó que Badajoz tiene una historia en el fútbol profesional que quiere «que se repita». «Ojalá, yo creo que se lo merece la ciudad también», apostilló.

EL CONVENIO

A la reunión que se produjo entre Vara y Tebas también asistió la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores. El objetivo del convenio es fomentar el deporte, potenciar la red de eventos deportivos, promover la actividad física entre los más jóvenes y favorecer la igualdad y la inclusión para constituir una sociedad más igualitaria.

Así, se establece una relación entre LaLiga y Extremadura a través de la Fundación Jóvenes y Deporte por un importe de 35.000 euros y con una vigencia de un año. Además, Junta de Extremadura y LaLiga estudian renovar este acuerdo en los mismos términos temporales y económicos hasta el 2024.

Tebas recalcó que es voluntad de LaLiga rubricar este tipo de acuerdos con el objetivo de «distribuir el talento» que atesora y transmitir su «conocimiento» para ayudar a otros deportes a crecer. «Nosotros somos fútbol pero podemos hacer muchísimas cosas con el deporte, haremos cursos y lo que podamos hacer», declaró.

En cuanto a la aportación de cada parte a este convenio, Tebas explicó que la Junta «pone el deporte, sus clubs, sus deportistas» y LaLiga su «capital humano» y «conocimientos». «Eso es fundamental y lo importante es que haya alguien desde la política, en este caso del Deporte de la comunidad de Extremadura, que nos oriente», resaltó.

«A nosotros lo que nos gusta es formar y enseñar lo que hacemos para que los demás lo sepan también utilizar y pues necesitamos un camino y un vehículo para hacerlo», concluyó.

Convencido de que no habrá Superliga

Javier Tebas insistió en Mérida en su planteamiento de que «no habrá Superliga» de fútbol por la «voluntad política» de los gobiernos de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo mediante diversas resoluciones en la línea de «defender» y «mantener» el «modelo actual del deporte», incluido --incide-- el balompié. De este modo se pronunció a preguntas de los medios sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reactivar las medidas cautelares que impiden a FIFA y UEFA establecer sanciones contra la Superliga, en lo que supone a su juicio «una medida cautelar» que «no es ni mucho menos una resolución superfavorable a la Superliga ni muchísimo menos». «Esto parece los partidos de fútbol, parece que has ganado 7-0. Hace poco el abogado del Consejo de Europa hizo un informe muy favorable a la línea contraria... Es una medida cautelar donde toca superficialmente como no puede ser de otra forma la Audiencia Provincial y revoca la de un juez de Primera Instancia, pero no es ni mucho menos una resolución superfavorable a la Superliga ni muchísimo menos», espetó.

En este sentido, recalcó que hay que esperar en todo caso a la decisión sobre la Superliga por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. «Luego veremos lo que pasa en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero a mí lo que me preocupa es la voluntad política de los gobiernos y de la Unión Europea de mantener el modelo actual, que es muy importante porque si no las ligas nacionales en Europa tendrán serio peligro», dijo.

No obstante, se mostró contundente en su consideración de que «no va a haber Superliga primero porque hay una voluntad política de los gobiernos de la Unión Europea y de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo de defender el modelo actual del deporte, que incluye el fútbol». En este sentido, recordó que hace unos días en una charla en Bruselas ya defendió que cree que lo que ocurrirá con la Superliga es que «da lo mismo la resolución que tengamos en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que lo que se buscará será la realidad y mantener el modelo si no con directivas con normas reglamentarias».

Preguntado por un balance del cierre del mercado de fichajes, Tebas ha aseverado que el británico es un mercado «dopado», algo que se ha visto «claramente» ahora, cuando el Chelsea ha hecho la mitad de los fichajes de la Premier League. Así indicó que si se siguen los históricos de las últimas temporadas, la británica es una competición que pierde «miles de millones de libras en los últimos años» y eso está financiado con aportaciones de los mecenas, que son «grandes inversores americanos que financian a pérdidas».

Esto, argumentó, no ocurre en las ligas española y alemana, donde el control de sostenibilidad económica no permite aportaciones para cubrir pérdidas en estos «importes tan bárbaros». «Comprar jugadores al precio que los compra la Premier es comprar inflacionado porque luego la historia ve que vuelven a sus países o no tienen éxito y han preferido mantener los jugadores que tenemos en nuestras competiciones», resaltó, además de añadir que hoy por hoy LaLiga sigue teniendo a las «mejores estrellas».