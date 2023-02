A los miembros de su familia, muy querida en la localidad, se les conoce como ‘Los Botos’, sin que la protagonista, Laura Luengo Caselles (Pasarón de la Vera, Cáceres, 18 de agosto de 1997) sepa a ciencia cierta el origen del apelativo. La estrella emergente del fondo y el cross nacional, seleccionada para el Mundial de Australia de la próxima semana, tiene a gala ser muy de su pueblo y alardea de tener también licencia extremeña. Hasta hace dos años la tenía de Madrid, donde vive desde los 6 años.

«Siempre hemos ido muchísimo al pueblo. Mis padres, muy jóvenes, se trasladaron a San Martín de Valdeiglesias a vivir por el tema del trabajo». Juan Manuel Luengo y María del Mar Caselles siguen en Madrid, como ella. En el caso de la atleta, becada en el Centro de Alto Rendimiento de la Blume. Recalca ella que frecuentan Pasarón «porque tenemos allí a las amistades y toda la familia». Se jacta de participar muy activamente en la recogida de la cereza, sello verato por antonomasia. Tiene un hermano, Alejandro, de 18 años, también atleta. Este sí es ya madrileño de nacimiento, aunque por devoción la localidad de la familia también esté en su corazón.

Dicharachera, pero humilde, lo que le ha granjeado ya halagos entre la prensa especializada, y ambiciosa, al punto de considerarse una «profesional» del atletismo pese a que su explosión al nivel más alto ha sido más bien tardía, Luengo estará el domingo en Calzadilla en la edición 52 del Gran Premio Cáceres de campo a través, donde será una de las grandes atracciones. Y allí quiere ser la mejor en una prueba que ya ha corrido en dos ocasiones.

Su temporada está siendo espectacular por muy diversos factores: además de su propia disciplina y talento, sus dos técnicos, Juan del Campo y Luis Miguel Martín Berlanas, están siendo especialmente importantes. Con ellos trabaja a conciencia para ser cada día mejor, subraya.

Aparcadas quedan esas oposiciones a la administración de Justicia que en su día se planteó tras cursar Derecho y Administración de Empresas en la Complutense. Quiere ser gestor procesal. Ahora, dice, se centra en el deporte, con el que ni mucho menos se está haciendo millonaria, pero del que puede vivir «porque los que nos dedicamos a esto no tenemos grandes gastos». Además, sus triunfos, su bien ganado caché y lo que le aporta su club, el Seoane Pampín, le dan esa estabilidad a la que ayuda que tampoco tenga gastos de manutención y alojamiento por su estancia en la Blume, algo que se ha ganado a pulso.

«Hace 3-4 años nunca hubiera pensado estar así. Y todo ha sido porque cada vez más esa mejora viene por ser cada vez más profesional. Est ha sido un punto de inflexión y me he dicho:yo me puedo dedicar a esto y estar entre las mejores», explica. El único deporte que ha hecho realmente en su vida es atletismo. «En el pueblo hacíamos muchos juegos, y ahí empecé, también en Madrid, ya más serio, cuando más o menos tenía 12 años».

Internacional

Ha sido ya internacional sub-23 una vez y otra absoluta, pero su gran reválida va a ser en Australia en el Mundial. «Me ha hecho muchísima ilusión. Aparte del viaje, intentaré hacerlo lo mejor posible», explica en su conversación con este diario.

¿Correr para un equipo extremeño algún día? No lo descarta. Desde luego, pese a la distancia, sigue el día a día de clubs como el Capex, «que lo está haciendo muy bien, me gusta mucho su filosofía y me hace ilusión que estén entre los mejores de España». Ha coincidido con una referencia como Tere Urbina, conoce las trayectorias de otras fondistas como Cristina Jordán y, evidentemente, sabe de los éxitos internacionales de hombres como el marchador Álvaro Martín. «A ver si va subiendo chicas, como Carla Arce, por ejemplo», agrega sobre una tierra de fondistas. «Soy joven aún, en realidad éste es mi primer año como profesional y creo que puedo mejorar y sobre todo a largas distancias».En efecto: se ve en el futuro como maratoniana.

Cuenta Laura que lleva dos años con licencia extremeña. «Cuando estaba en el equipo de San Martín, para los campeonatos, era mejor. Hace dos años me dijeron que me cambiaran porque la federación extremeña funcionaba bien. Al final lo hice y estoy orgullosa de representar a mi tierra», comenta.

«Cuando me cambié hubo gente que no le pareció bien. Mi padre tenía un rebote... porque se sentía él ‘echado’ de su tierra, diciendo: ‘¿qué pasa, es que los que nos hemos ido a Madrid a trabajar no somos extremeños?’ y también porque habían dicho por ahí que yo no era extremeña, Madre mía, qué cabreo tenía mi padre».

Esta deportista de personalidad muy genuina advierte que «a nivel de medios» se va a avanzando en la igualdad de géneros, pero que hay aún mucho trabajo pendiente por hacer. Laura Luengo, de Pasarón al Mundial.