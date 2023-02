El Don Benito, paso a paso en busca de la ansiada salvación

Paso a paso y con buena letra. Así quiere construir el Deportivo Don Benito su salvación en la categoría tras una primera vuelta tortuosa que le deparó la última posición clasificatoria. Pero como todo en la vida los estados de ánimo y las ilusiones renovadas pueden suponer un importante revulsivo, como en este caso parece haber sufrido el Dépor, a quien los fichajes le han dado una cara distinta. Y eso que la salvación sigue estando, cuanto menos, lejos.

De hecho, cinco puntos separan a los calabazones de los puestos de permanencia después de empatar 2-2 el pasado fin de semana ante el Atlético B. Ahora, los de Manolo Martínez visitan al Estepona, un equipo que no pasa por su mejor momento después de dos derrotas y un empate en las últimas tres jornadas. Los malagueños, además, vienen de empatar a cero ante la Gimnástica Segoviana en su pelea por entrar en play off de ascenso. Así que salida complicada la que le espera a un Dépor que ha sumado cinco puntos en sus últimos tres encuentros ligueros y al que el empate ante el Atleti B, uno de los gallos de la categoría le puede dar la confianza necesaria para dar ese salto definitivo en la búsqueda de la competitividad necesaria en todos los campos.

Partido difícil

Y es que el técnico del Don Benito, Manolo Martínez, es consciente de que el partido que afronta su equipo este fin de semana no será nada sencillo a tenor del potencial del Estepona, equipo hecho para estar en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, ambas escuadras tienen en común que han sumado los mismos puntos en las últimas cinco jornadas, aunque bien es cierto que la situación clasificatoria de uno y otro es bien distinta.

El Don Benito está a cinco puntos de la salvación y sigue siendo colista con 17 puntos, los mismos que tiene el Diocesano, pero una victoria ante el Estepona podría acercar sobremanera las posiciones de permanencia.

En cuanto a las bajas, Martínez podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla y se espera un once muy similar al que puso en liza el pasado domingo. Falta por conocer si volverá a apostar o no por una defensa de cinco o si vuelve al sistema habitual. En este último caso Campaoré parte con opciones de entrar en el once titular junto al goleador Borja Domingo, que ya suma cuatro goles.