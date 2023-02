Se lo dejó todo el Cacereño Femenino en el campo, sobre todo en la segunda parte, en la que jugó con criterio, creó peligro y estrelló el balón en el palo en varias ocasiones. Pero el fútbol no va solo de ser mejor, correr hasta la extenuación y rondar el gol. Va de transformar las ocasiones en goles. Y es ahí donde el Barcelona B fue mucho mejor (0-2). Asestó el primer golpe al borde del descanso. Es más, después del gol no se jugó. Y remató la faena en el tiempo de prolongación de la segunda parte, con las verdes totalmente volcadas sobre el área rival.

Mereció más el Cacereño tras un dignísimo partido ante un filial que tiene muy claro a qué juega y cómo debe hacerlo, con jugadoras con una inmensa calidad en su piernas, como Laia y Ari, protagonistas en el primer gol. La primera sirviendo una sensacional asistencia desde el medio campo. La segunda definiendo un balón que no era fácil para, con un sutil toque, superar por alto a Inés.

La guardameta verde volvió a estar inmensa, con dos soberbias intervenciones, una en cada parte. En la primera desvió con el pie un remate a bocajarro de Ariadna (m.22), la segundas tras el descanso (m.53) para desbaratar la ocasión de Ari.

Empezó fuerte el Cacereño, motivado quizás por la entidad del rival y una grada de Pinilla más animada que nunca. Pero las ganas no iban acompañadas de criterio. «La primera parte ha sido bastante mala por nuestra parte», reconocía después el técnico Ernesto Sánchez.

El Barça, siempre ordenado, siempre tratando bien el balón, se defendía sin problemas y atacaba con criterio. Y se encontró (bueno no, lo fabricó con mucha clase) un gol de esos que hacen mucho daño, porque en la mente de todas las jugadoras estaba ya el descanso. 0-1, gol de Ari y a los vestuarios.

Salió el Cacereño con aires renovados. Sánchez sacó del campo a Mireia y Sonya y metió a Manoly y Ayaka. El partido fue otro aunque el primer aviso fue del Barça.

Ocasiones del Cacereño

En el 56 llegó la primera gran ocasión del CPC cuando Edna, tras un par de recortes en el área para acomodarse el balón y desprenderse de la presión, se quedó con un disparo franco que alguna azulgrana desvió a córner. De ahí nació otra gran ocasión de las verdes, pues un cabezazo de Akaya desde el área pequeña se topó con el palo.

Presionaba muy arriba el Cacereño. Intentaba correr al Barça, que en el 68 se quedó con una menos por la expulsión de Martina. Roja directa «tras golpear con el puño cerrado a una rival».

Siguió apretando el Cacereño, que se acercó al gol en los minutos finales. Pero la fortuna no estaba de su lado. En el 89 un remate de cabeza de Manoly tras un gran servicio de Ayaka se estrelló en el palo y un minuto después Nerea remató sola, casi al borde del área pequeña, pero Meritxell desbarató la ocasión. No falló el Barça, que en una veloz contra cerró el encuentro en el 94 con el gol de Ariana. No hubo tiempo para más, fue muy digno el Cacereño, pero eso no le sirvió para ganar y baja hasta la cuarta posición, a dos puntos del nuevo líder, precisamente el conjunto azulgrana.