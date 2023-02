Yann Schrub y Nancy Jepleting fueron los vencedores absolutos del LII Gran Premio Cáceres de Campo a Través, disputado en esta ocasión en la dehesa boyal ‘El Rebollar’ de Calzadilla. Participaron más de 800 atletas sumando los de todas las categorías.

Fue un día soleado para una de las pruebas más reputadas en la comunidad autónoma y que cuenta con la organización de la Diputación de Cáceres en colaboración con la Real Federación Española de Atletismo, la Federación Extremeña de Atletismo, y la dirección general de Deportes de la Junta de Extremadura, además del ayuntamiento anfitrión. Está incluida en el circuito mundial del World Athletics Cross Country Tour Gold y fue puntuable para la Liga Autonómica por Extremadura de Campo a Través 2023. El circuito estuvo en perfectas condiciones para la práctica del cross y los habitantes de la localidad acudieron en masa para animar a los deportistas durante toda la mañana.

El francés Schrub completó el recorrido en un tiempo de 27 minutos y 43 segundos con unos metros de ventaja respecto al uruguayo Santiago Catrofe (27:49) y el belga Isaac Kimeli (27:55).

Mientras, en la categoría absoluta la más rápida fue la keniata Nancy Jepleting (32:41), imponiéndose así a Veerle Baker (Países Bajos, 32:48) y a la extremeña Laura Luengo. La atleta de Pasarón De la Vera, perteneciente al Running Pinto Soane, completó el podio con un registro de 32:53, confirmando así un gran momento de forma que la ha llevado a estar seleccionada por España de cara al próximo Mundial.

TODOS LOS GANADORES

Schrub y Jepleting encabezaron una amplia nómina de ganadores que en la que también están Carlos Rasero (AD Alburquerque) y Marina Valcarcel (AD Alburquerque) en sub-8; Guillermo Perea (UDAT Talavera) y Alejandra Campos (Cronos/Madrid) en sub-10; Marcos Gómez (UDAT Talavera) y Lucía Candelario (At. Almendralejo) en sub-12; David Gómez (Arte Físico) y Rebeca Perea (UDAT Talavera) en sub-14; Ibai Núñez (At. Miajadas) y Candela Peña (At. Mitreo) en sub-16: Óscar Gaitán (Escuela de Atletismo Plasencia) y Andrea Buenavida (Escuela de Atletismo Valencia de Alcántara) en sub-18; Manuel García (Escuelta de Atletismo Plasencia) y Celia Salgado (Escuela de Atletismo Valencia de Alcántara) en sub-20; Manuel Casillas y Almudena Llerena en Master A y Manuel Núñez y María Rocío Expósito en Master B.

Asistieron el presidente de la Diputación de Cáceres y alcalde de Calzadilla, Carlos Carlos, y el diputado delegado de Deportes, Pablo Miguel López.