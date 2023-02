Negra segunda parte del Cáceres en Alicante

El encuentro comenzó con dos equipos volcados al ataque, tratando de mover el balón con velocidad y buscando el aro contrario. Las idas y venidas fueron una constante desde el pitido inicial y las alternancias en el marcador se sucedían. Cáceres se mostraba mas acertado en sus lanzamientos, mas sólido, y perdía menos balones, pero HLA Alicante conseguía ser muy superior en el rebote, lo que le permitía mantener el equilibrio (12-11, minuto 5).

Solo los tiros libres dieron una ligera ventaja al conjunto local mediado el cuarto, pero un triple de Vasileiadis neutralizó la renta alicantina (14-14). De ahí al final del cuarto Cáceres trató de cambiar el ritmo del partido. Roberto Blanco, con un tiempo muerto, pidió a los suyos mas calma, las idas y venidas no les estaban sirviendo para abrir hueco, había que tratar de defender con mas contundencia y no dejar correr el rival. Así, en el último tramo del cuarto, las defensas se impusieron a los ataques, aunque tampoco así consiguieron los extremeños distanciarse (18-18, minuto 10).

EL MEJOR MOMENTO

La dinámica se mantuvo en el inicio del segundo cuarto. Locales y visitantes tenían ahora más problemas para llegar al aro contrario y las canastas llegaban con cuenta gotas, aunque se mantenía la igualdad (22-23, minuto 13). Movía el banquillo el técnico local en busca de un punto más de punch arriba, pero los suyos perdían el equilibrio en el juego y Cáceres aprovechaba los desajustes locales para firmar un 0-7 que les colocaba con 8 puntos de ventaja a poco más de cinco para el descanso (22-30).

Parecía que los de Blanco habían conseguido su propósito, abrir un hueco relativamente cómodo, pero el equipo seguía sin estar bien en el rebote y eso daba vida de nuevo a HLA Alicante. Eso y el acierto de Blaylock, que una y otra vez machacaba el aro extremeño para mantener a los suyos en el partido (27-30). Había que acudir mejor a las ayudas y conseguir frenar a Blaylock, y en ello se emplearon a fondo los visitantes, que cortaban de raíz la reacción de los locales y conseguían volver a imponer su ritmo. HLA Alicante sufría ahora y durante dos minutos y medio solo encontró aro con dos tiros libres. Mientras, los cacereños intentaban abrir brecha, y se fueron de 8 (32-40), pero cuando parecía que podrían llegar al descanso con un cojín esperanzador llegó el segundo triple de HLA Alicante. Los locales se crecían, forzaban la personal y aprovechaban los dos tiros libres para apretar de nuevo, aunque una canasta de Sánchez sobre la bocina colocaba el 37-42 al descanso.

ESCAPADA FRUSTRADA

Un nuevo arreón visitante al inicio del tercer cuarto elevaba la renta cacereña hasta los 9 puntos (37-46), pero una vez mas los de Roberto Blanco eran incapaces de mantener esa intensidad durante demasiado tiempo. El fogonazo apenas duraba un minuto y luego daba paso a la replica local. La incapacidad de los extremeños para capturar rebotes y generar segundas jugadas daba aire a HLA Alicante, que conseguía salir bien al contragolpe.

Los locales castigaban así cada error de su rival y cada vez se mostraban mas fuertes, hasta conseguir igualar el electrónico en el minuto 23 (49-49). La igualdad era máxima y se prolongó hasta el final del cuarto con continuas idas y venidas y alternancias en el luminoso. Aunque esta vez el marcador se decantó a favor de los alicantinos, que entraban en el cuarto decisivo con una pequeña ventaja de 3 puntos (60-57).

El equipo local supo gestionar a la perfección esa pequeña renta. En el inicio del último cuarto apretó los dientes en defensa y obligó a su rival a lanzamientos forzados que no entraban. Eso, y la superioridad reboteadora de los locales sirvió al equipo de Alicante para ir abriendo brecha (68-57).

Hasta tres minutos y medio tardó Cáceres en anotar sus primeros puntos en este cuarto, pero lo cierto era que el equipo seguía completamente atascado en ataque y los siguientes llegaron en forma de tiros libres cuando HLA Alicante ya ganaba de 13 puntos (72-59) y apenas restaban 5 minutos para la conclusión.

No hubo reacción de los extremeños. HLA Alicante mantuvo la intensidad en defensa y apenas dio tregua a su rival, consiguiendo así sumar un triunfo que pone fin a la buena racha de los de Roberto Blanco. Ahora llega un parón en la LEB Oro para la disputa de la Copa Princesa.

Roberto Blanco: "Que te cojan 20 rebotes ofensivos es una barbaridad"

«El partido está muy claramente definido por el rebote. El equipo no ha estado centrado ahí. Que te cojan 20 rebotes ofensivos me parece una barbaridad, excesivo para poder competir. Eso nos ha impedido irnos de más distancia al descanso porque habíamos estado correctos en ataque, con todo el mundo participando. En las segunda parte sabíamos que nos iba a costar y esa ha sido una clave fundamental. Ha sido un quiero y no puedo, diluyéndonos y sin controlar las emociones. También perdimos demasiados balones pese a que últimamente estábamos cuidando eso. Tendremos que analizarlo», indicó el técnico verdinegro, Roberto Blanco.