Aunque los 25 años no los cumplirá hasta este jueves, Relu, José María Relucio, no se corta a la hora de definirse como un veterano. Un joven veterano. Y por eso cree que la experiencia es una de las cosas que puede aportar al Cacereño de Julio Cobos, al que acaba de incorporarse tras ser el último fichaje invernal. Llegó el domingo, a tiempo para el partido ante el Melilla (0-0), y le gustó lo que vio. «Me pareció un equipo que trata bien el balón, que sabe estar en todas las fases del juego, que es inteligente. Hay buen equipo y muy buen grupo para poder hacer, ojalá, cosas bonitas».

«Vengo de jugar fuera de España (en Suiza) y aquí he estado en muchos equipos y he compartido vestuario con jugadores de Primera y Segunda», añade como explicación a su autodefinición de veterano. La primera parte de esta temporada ha estado en el SC YF Juventus Zürich, donde ha jugado mucho, pero problemas económicos (en Suiza también hay clubs que no pagan) le llevaron a rescindir el contrato a mediados de enero. Antes, el año del covid, estuvo en Alemania, en el filial del Borussia Dortmund, con cuyo primer equipo entrenó en alguna ocasión. «Allí sí estuve muy bien, aprendí mucho». Y en su historial también aparecen las canteras de Real Madrid, Rayo Vallecano, Atlético, Levante y Getafe, además de clubs como Trival Valderas o Alcorcón.

Central y mediocentro son sus posiciones, aunque es la primera la que le ha llevado al Cacereño, ‘cojo’ en esa parte del campo tras la salida de Capa. «Me siento cómodo en ambas. De central me gusta mucho jugar porque tengo buena salida de balón, veo todo el rato el fútbol de cara y poder dirigir desde atrás me gusta bastante», indica Relu. «Sobre todo vengo a aportar humildad y ser uno más».

«Nos hemos decantado por él por sus características», explicaba Francis Bordallo, director deportivo del CPC. Y ¿cuáles son esas características? Sobre todo, buena salida de balón («para nuestro equipo y nuestro estadio es importante») y velocidad. «No podemos fichar centrales lentos. En nuestro campo llevamos la iniciativa, jugamos con los centrales alejados de la portería y hay que correr mucho para atrás». Asume que con eso hay que renunciar a otras cualidades, «pero si tuviesen todo, no estaban en nuestros equipos».

Relu, que ha entrenado este lunes por primera vez a las órdenes de Julio Cobos (con el que aún no había hablado demasiado), se ve totalmente preparado para debutar el domingo ante el Atlético Paso. Dependerá de si llega el transfer, algo para lo que no cree que haya problemas.

Cero preocupación

El Cacereño solo ha sumado este 2023 seis de 18 puntos posibles, pero Bordallo recalca que esa situación crea «cero preocupación» en el club. «Se están cumpliendo los objetivos que se marcaron a principios de temporada», apunta. Y pide confianza para una plantilla que está dando mucho. «Nos está faltando la pizca de suerte que hace falta para que el partido se decante a nuestro favor. El del Alcorcón debimos ganarlo y el del Navalcarnero, no perderlo».