A Rubén Sánchez Gómez (Cáceres, 5 de febrero de 1997), defensa central del Diocesano, no le importa tratar cualquier tema. Responde siempre claro, sin rodeos ni remilgos. La temprana madurez de este ingeniero de telecomunicaciones que ultima su trabajo de fin de grado está muy por encima de sus 26 años recién cumplidos. Dice estar convencido de que hay muchas posibilidades para la salvación colegial, asegura sentirse muy dolido por su forma de salir del Cacereño (tiene en mayo un juicio pendiente por despido improcedente) y asume que está pensando para este mismo año en su futuro profesional fuera del fútbol. Y eso que, jovencísimo, estuvo en Valladolid siendo considerado un futbolista de futuro.

¿Qué le pasó al Diocesano el sábado ante el Navalcarnero? Que te remonten un 3-0 no es normal…

Tampoco se esperaba nadie que la primera parte saliera como salió. Y mira que lo hablamos en el vestuario, que no podíamos relajarnos, que no estábamos en una situación como para relajarse. Íbamos penúltimos y necesitábamos los puntos, pero no sé qué pasó. Desconectamos y nadie tuvo la personalidad de imponer su presencia, de parar el partido, marcar los tiempos y nos comieron. Se nos vino grande la segunda parte, está claro.

¿Usted cree realmente que su equipo se puede salvar?

Sí. Visto lo visto, a lo mejor vas con más dudas después de perder ante el Cerdanyola o el Alcorcón B. Sin embargo, después de ver qué primera parte hicimos ante un gran Navalcarnero, creo en este equipo sí o sí y aún quedan muchos puntos. Mientras existan posibilidades lo vamos a pelear.

Vive su segunda etapa en el Diocesano. ¿Cómo se encuentra?

Estoy muy cómodo en el equipo que me vio crecer, que me enseñó prácticamente todo lo que sé, las bases del fútbol. Estoy muy contento de haber estado en la División de Honor y ahora en Segunda Federación, y más siendo mi casa.

Ya incluso ha logrado marcar un gol…

Siendo defensa, hacer un gol siempre vale un poquito más. Estoy contento de ayudar al equipo.

Pero su forma de llegar no fue la ideal, después de su salida del Cacereño en verano y no poder inscribirse.

Sí. Son cosas del fútbol con las decisiones técnicas de un entrenador. No fueron las formas más correctas de hacerlo, ni tampoco los tiempos, pero ahora estoy donde quiero estar y a disfrutarlo.

¿Siente que no se comportaron bien con usted?

Lo tengo claro. Hasta junio del año pasado diría que sí. Después de la pretemporada de este año, el comportamiento ha sido totalmente distinto, diferente a los tres años anteriores.

¿Hay algo que no se sepa de esa salida?

No. El partido del ‘playoff’ contra el Teruel lo vio todo el mundo. No sé si al cuerpo técnico o al presidente se les quedó algún temor o algo.

¿Siente que pagó demasiado caro lo de Elda ante el Teruel?

Si lo pagué yo, lo pagamos casi todos los que estábamos. Ya se ha visto la gente que se ha quedado de la temporada pasada.

Por ser de Cáceres, ¿no le dolió aquello más que al resto?

A mí me dolió por el tema de cómo veníamos, después de la temporada que habíamos hecho, pero también creo que también nos pusieron los pies en el suelo. Veníamos de Tercera y ese partido fue el peor de la temporada seguramente. Se dio como se dio y ya está, no tocó en ese momento.

En lo estrictamente personal, ¿dónde ve su futuro?

Estoy terminando el trabajo de fin de grado (de su carrera como Ingeniero de Telecomunicaciones) y espero que esté antes de que termine la temporada. Ahí veré lo del futuro, tanto del fútbol como lo de mi ámbito profesional. Espero que pueda elegir sobre mi futuro una cosa u otra. En el fútbol siempre se me han dado las cosas bien, siendo este año la única dificultad que me he encontrado en todo este tiempo.

¿Cuál es su ambición como futbolista?

A estas alturas no sabría decir. Me encuentro en un punto que estoy super cómodo. Tampoco nos vamos a engañar y voy a mirar a un club de fútbol profesional ni nada de eso ya. Estoy más centrado, si te digo la verdad, en mi futuro profesional fuera del fútbol.

Muchos pensaron en su día, cuando se fue al Valladolid procedente del Diocesano, que podría ser alguien importante dentro del fútbol. ¿Por qué no ha triunfado del todo realmente?

Son situaciones que se dan. En Valladolid el primer año creo que estuve a un nivel bastante bueno. Me lo reconocieron allí con otro año de contrato incluso. Jugué en Segunda B en un gran equipo, el que tenía el Valladolid B, y después llegó otro entrenador y algunas situaciones técnicas… salí de allí y decidí volver a Cáceres sin saber cómo era el Cacereño. Había problemas y creo que ahí me estanqué. A día de hoy me arrepiento de haber firmado ese año en el Cacereño. Después el club cambió, pero todos sabemos cómo era hace cuatro temporadas. Ahora es un club reconocible, toda la gente de Cáceres quiere jugar en el Cacereño, claro.

Entonces, ¿a usted le hubiera gustado seguir en el Cacereño?

Hombre, claro. Tenía mi contrato y quería cumplirlo.