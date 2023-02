David Sainsbury, el feliz decimoséptimo pasajero del Cáceres

Un 50% de ADN extremeño tiene en su sangre David Sainsbury, el decimoséptimo jugador en debutar esta temporada con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Él nació en Pamplona (25-4-1994) y su padre, Paul, es británico, pero su madre, Ana García, es de Jerez de los Caballeros. Y él además vivió unos años de adolescencia en Badajoz, donde dejó de lado el que hasta ahora había sido su deporte, el fútbol, para abrazar el baloncesto.

Desde entonces ha vivido muchas aventuras. Destacó tanto como cadete en el BCB que el Estudiantes se lo llevó en edad junior. En el club colegial estuvo seis temporadas, sobre todo en el filial de Liga EBA, y llegó a debutar en la Liga Endesa. Luego se ha ganado la vida en canchas de Bélgica y Francia antes de regresar este verano a España en el Clavijo de LEB Plata, desde donde llegó hace apenas dos semanas al Cáceres para reforzar su filial, el Torta del Casar, y ayudar al primer equipo. Pudo hacerlo contra Oviedo y HLA Alicante.

«Es verdad que siempre he sido un poco nómada. Nací en Pamplona porque mis padres, que se conocieron en Madrid, trabajaban allí. Como mis abuelos maternos estaban un poco pachuchos, me vine a Extremadura con 12 años», cuenta.

En la capital pacense intentó prolongar su afición futbolística, como central y delantero, en el Club El Corzo, pero el baloncesto en la Escuela Guadalupe de la mano de Jesús Núñez irrumpió en su vida. Llegó a compaginar ambos deportes como pudo.

Cuando se decidió le ayudó su imponente físico. Ahora está en 2,05, pero con 14 años ya tenía 1,90 y pasó al BCB. «Estudiantes me vio en un torneo en Semana Santa y tras pruebas me cogieron», apunta.

Compartió pista entonces con gente importante como Juancho Hernangómez, Sebas Sáiz, Fran Guerra, Edgar Vicedo y Darío Brizuela y llegó a conseguir un ascenso en Plasencia a LEB Plata.

Estreno en la élite

«Estuve tres años en la dinámica del primer equipo. Una gran experiencia», dice Sainsbury, que guarda como un momento especial en su vida los 27 segundos que disputó con el primer equipo ante el Gran Canaria al final de la temporada 2014-15 a las órdenes de Txus Vidorreta.

Tan arriba no se consolidó y sintió que Europa le llamaba. Cogió otra vez la maleta hacia Bélgica («había estudiado francés y me lo tomé como un Erasmus deportivo, jugué la FIBA Eurocup y fue una gran experiencia») y Francia con el Burdeos de NM2. Al tiempo estudiaba Business (ADE en inglés), matriculado en Madrid. «Mis padres y mis abuelos siempre nos motivaron a seguir con la carrera y siempre fue mi prioridad», explica.

Esta campaña la empezó en Nantes, pero «tenía ganas de volver» a su país natal, a «un proyecto interesante» como el de Logroño. En el Clavijo ha sido un jugador de rotación hasta que surgió la posibilidad de Cáceres. «Quiero aprender estando en la dinámica del equipo de LEB Oro y estoy contento de cada minuto que me han podido dar. Vengo a aportar lo que pueda, sean dos o diez minutos», destaca. No desentonó en sus dos oportunidades gracias a la lesión de Julen Olaizola: «en Francia el nivel físico es más alto que aquí. Defensivamente creo que puedo ayudar al equipo y en ataque me adapto a lo que me pida el entrenador». Mientras, en el Torta del Casar anotó 20 puntos en 25 minutos en su único partido. Sobrado.

Y... ¿cuál es el diagnóstico del último en llegar al equipo? «He tenido la suerte que llegar después de que lo hiciesen dos grandes jugadores como Kenny [Hasbrouck] y Kostas [Vasileiaidis], que tienen mucha experiencia. Si estamos todos al completo somos un equipo de ‘playoff’. Tenemos mucho margen, seguir trabajando mucho y terminar de conocernos. No ha habido ningún entrenamiento en el que hayamos estado todos juntos y eso se nota», sentencia.