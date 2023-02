El Don Benito encadena su mejor racha de la temporada

No todo son malas noticias para el Don Benito. Cierto es que no está siendo una temporada sencilla para el club dombenitense, como también lo es que la salvación sigue estando a una distancia prudencial para un equipo que no ha logrado sumar más de dos victorias consecutivas, pero que sigue aferrado a lograr la permanencia sea como sea.

El Don Benito rasca otro punto fuera Y a lo que se agarran en el club es a la buena racha por la que atraviesan. Con cuatro partidos seguidos sin perder, el Dépor vive ahora su mejor momento de la temporada en cuanto a partidos invicto se refiere. Nunca antes este curso había logrado encadenar cuatro partidos seguidos sumando al menos un punto. En estos cuatro encuentros los rojiblancos han sumado tres empates ante Estepona, Guadalajara y Atlético de Madrid B y han ganado al Unión Adarve. Sin embargo, el gran objetivo de los de Manolo Martínez es poder sumar este domingo su segunda victoria en casa de la temporada. Reciben a la Gimnástica Segoviana, pero los rojiblancos no gana ante su público desde el 27 de noviembre, cuando lo hicieron al Atlético Paso, en la que hasta la fecha ha sido la única vez que la parroquia dombenitense ha celebrado en suelo propio un triunfo de los suyos. Sea como sea el Don Benito, tras el empate en Estepona, se mantiene aún a cinco puntos de la salvación.