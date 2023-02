Bomba de relojería en el vestuario del Montijo tras las impactantes declaraciones de su jugador, Gabri Cardozo, en sus redes sociales. El defensa central, que lleva tres temporadas en el Montijo y que ha sido siempre uno de los pilares del proyecto de Marrero, explotó este miércoles contra su club después de que el Montijo le abriera un expediente disciplinario por su comportamiento del pasado domingo tras ver la tarjeta roja en el partido ante el Unión Adarve y enfrentarse a un aficionado del Montijo que veía el partido en tierras madrileñas.

Gabri ha pedido disculpas al aficionado asegurando que acepta el expediente de sanción conforme al régimen interno del club. No obstante, ha desvelado su enfado con el Montijo por haberle rechazado hasta en tres ocasiones que le dejara salir del club para buscar su futuro en otro lado. Señala que lo pidió el pasado verano, el 27 de diciembre y el 25 de enero y desmiente aportando capturas de whatsapp en su vídeo que pidiera salir tres días antes del cierre del mercado invernal.

Además, ha denunciado públicamente que el club ha comunicado al plantel que no cobrará más mensualidades si no logran la permanencia. “No se comenta lo que no interesa. Comunicar eso no es lo más correcto porque somos personas y trabajadores como otros cualquiera” dice el jugador.

El club no ha querido hacer más declaraciones y ha puesto el tema en manos de sus abogados. La etapa de Gabri en Montijo parece haber finalizado.