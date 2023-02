El Eraneos Woka O3, orgullo extremeño en la Liga de Baloncesto Indoor 3x3

El baloncesto en su modalidad 3x3 se abre paso cada vez más y Extremadura no es ajeno a ello con la participación de un equipo, el Eraneos Woka on Three, en la primera edición de la Liga Indoor, un circuito de ocho torneos que llega este fin de semana a Alcalá de Guadaira (Sevilla). Es el quinto torneo ya de una competición que lidera el Valencia Basket.

La escuadra extremeña la fundaron en Mérida tres jugadores --Sergio Roldán, Sebas Galiano y Miguel de la Nava-- y cuenta con otros tres para completar el calendario (Daniel Brioa, David Gómez y Juanma Gómez) para completar el calendario. Ya contabilizaron una enorme alegría ganando la cita de Oviedo. La Liga 3x3 de índole nacional arranca en Cáceres Roldán, un base con pasado en equipos autonómicos de Liga EBA, se muestra sumamente ilusionado en la aventura que están acometiendo. «Nos gustaba mucho el 3x3 que jugábamos los veranos y decidimos dar un paso adelante y crear el club. La liga está todavía empezando, pero tiene muchas posibilidades de prosperar porque es un formato muy atractivo, un baloncesto espectacular, con muchos más contactos y tiros que el tradicional», cuenta. No en vano, la apuesta de la FIBA es clara. Consiguió incluirlo en el programa olímpico de Tokio-2020, repitiendo con seguridad en París-2024. Ya hay baloncestistas que se dedican específicamente a ello, dejando a un lado el clásico 5x5. Roldán y sus compañeros se sienten a gusto en medio de un juego frenético. «Muchos pensaban que éramos unos pobrecitos de Extremadura, pero estamos logrando competir bien dentro de la igualdad que hay, aunque Valencia esté un poco por encima de los demás. Fue increíble lograr el título en Oviedo», comenta. Proyectos La intención es seguir ayudando a crecer el 3x3 a nivel extremeño, donde incluso hay ya un centro especializado en la modalidad, el B-Mood de Cáceres. «Hay algunos torneos muy concurridos, como el de Malpartida o el que organizamos nosotros en Calamonte, donde tuvimos más de 50 equipos. La idea es poder trasladarlo a un lugar céntrico de Mérida con la colaboración del ayuntamiento», señala Roldán, de 28 años. Los otros dos confundadores de Woka O3 cumplirán pronto 23. Están especialmente agradecidos por su apoyo a la empresa de marketing digital Eraneos, radicada en Alcobendas. La conexión irá más allá de la cancha, ya que entre todos crearán diversos contenidos ‘online’. Cuatro fantásticos se la juegan Otra idea, y la puerta está abierta para todas las interesadas, es crear una sección femenina también con acento extremeño. «Es un mundillo con muchas posibilidades que está claramente en auge», concluye.