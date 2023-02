Por primera vez en la temporada, el Cacereño acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar. Cuatro partidos en los que solo ha sumado tres puntos que le dejan como el inquilino del playoff de ascenso más cercano al abismo. Pero Julio Cobos, su entrenador, no se inquieta. No al menos más de lo estrictamente necesario. «Estas rachas, lógicamente, no son agradables, pero con lo que yo percibo en los partidos y en el día a día de los entrenamientos, no me preocupa porque creo que el equipo está trabajando bien». Tiene ya muchos tiros dados en esto del fútbol el preparador de Valdehornillos y sabe que a lo largo de una temporada es inevitable que haya algunos momentos malos en cuanto a resultados. «Y en ese sentido estoy tranquilo», reitera.

Relu, un joven veterano para el Cacereño El Cacereño visita este domingo al Atlético Paso y lo hará con la única baja de Karim. El extremo, que ya se perdió el duelo de la jornada anterior ante el Melilla, tiene al menos «para un par de semanas más». Volverá el lateral derecho Luis Aguado tras cumplir su partido de sanción. El conjunto canario, en zona de descenso, ha perdido sus dos últimos encuentros. La calma de Cobos es fruto también, cuenta, de la predisposición de sus futbolistas, «muy buena. Están trabajando bien, ellos también están tranquilos». Cacereño y Melilla firman un empate lógico Entre los factores a los que achaca Cobos este bache del Cacereño son «detalles» que están faltando en algunos partidos, pero no oculta que «lógicamente hay que mejorar». Y entre esos aspectos a revisar está la puntería. El CPC solo ha marcado un gol en las cuatro últimas jornadas, tres en las seis que ha jugado en este 2023. «Hemos tenido ocasiones, algunas muy claras, pero nos cuesta meter gol y así es imposible ganar. Igual que digo que dejando la portería a cero te aseguras sumar, hay que añadir que sin meter goles es imposible sumar de tres en tres». La receta para mejorar, además de una pizca de suerte, es el trabajo. Y también la confianza. Y la de Julio Cobos en su plantilla sigue intacta. «Seguro que a esta racha se le dará la vuelta», pronostica.