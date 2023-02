El Villanovense quiere más. Los serones, tras seis partidos sin conocer la derrota, afrontan una nueva jornada con el único y claro objetivo de volver a sumar puntos que les permitan mantenerse en esos puestos altos de la clasificación que tanto sudor y esfuerzo les ha costado alcanzar.

El conjunto serón visita este domingo al Leganés B, un equipo con urgencias pero que también pasa por su mejor momento de la temporada con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. El filial pepinero ha sumado tres empates y dos victorias en este periodo y la pasada jornada sumaron un meritorio empate a dos ante la Gimnástica Segoviana, por lo que se les presume una dura tarea a los de Gus.

Y es que el Villanovense ya sabe lo que es tener que enfrentarse al filial del conjunto madrileño. En la primera vuelta, en casa y todavía con Manolo Cano en el banquillo, los serones no pasaron del empate a cero en un encuentro de máxima igualdad entre ambos equipos. Pero ahora el Villanovense es otro equipo completamente distinto. Se encuentra en su mejor momento y con la flecha hacia arriba, como le gusta decir a su entrenador.

Con Gus en el banquillo el equipo no solo no ha perdido sino que además ha logrado mantener una regularidad que le ha aupado a la parte alta de la clasificación. Y todo después de ganar el pasado domingo en casa al Atlético Paso gracias a un solitario pero importante gol de Jesús Sillero. De hecho, en estos seis partidos con Gus en el banquillo, el Villanovense ha encadenado cuatro victorias y dos empates, el último en su anterior salida de Villanueva para enfrentarse al Melilla.

Sillero e Higor Rocha

En cuanto al once que previsiblemente pondrá en liza José González ‘Gus’, no se prevén grandes novedades respecto al de la semana pasada, por lo que Sillero e Higor Rocha volverán a formar la dupla atacante. Un ataque que comandarán en las bandas Ohemeng y Guille Perero, ambos en un gran momento de forma a nivel particular.

Tampoco habrá muchas dudas en el resto de la alineación. Sólo saber si Samu Hurtado vuelve al lateral derecho o si por el contrario Gus vuelve a apostar por Benji Núñez toda vez que Samu Hurtado ya ha cumplido sanción por acumulación de amonestaciones. También podría entrar en el once Ángel Pajuelo para reforzar la medular, aunque el gran estado de forma de Mario y Javi Pérez hace que esta opción sea complicada.