El Granada y Cacereño Femenino se enfrentan este domingo (12.00 horas, Ciudad Deportiva) en un duelo en el que está en juego la cuarta plaza, que las extremeñas intentarán defender a domicilio. Separadas por solamente un punto (34 las locales, 35 las visitantes), el encuenro se presenta realmente atractivo.

Olvidado el 0-2 en contra de las de Ernesto Sánchez ante el Barcelona B que le privó del liderato, llega un nuevo desafío ante un equipo que tiene a gala protagonizar la actual mejor dinámica del grupo, ya que las andaluzas acumulan cuatro triunfos consecutivos.

Hay un buen recuerdo previo que se intentará repetir. Y es que en la ida, el Cacereño Femenino ganó por 2-1 en el Manuel Sánchez Delgado. Sin embargo, «el equipo no llega en las mejores condiciones, porque estar dos jornadas sin obtener la victoria ha hecho daño. Después de tanta tensión en una semana de tres, perder finalmente aquí en casa contra el Barça B después de generar bastantes ocasiones es duro», explica el entrenador de las verdes.

«Ahora mismo hay mucho en juego en cada encuentro y a nosotras nos han hecho daño el no conseguir los tres puntos en los dos últimos. A pesar de la derrota ante el Barça B y el empate ante el Espanyol, no hay inquietud, sino trabajo», relata el técnico, para incidir en que «la temporada está siendo muy buena, pero somos autoexigente. Queremos siempre ir a ganar y llevar dos jornadas seguidas sin hacerlo no te genera dudas, te generan ganas de volver a competir y de volver a optar por luchar por la victoria. Somos inconformista y es una de las cosas que nos están marcando a lo largo de toda la temporada y no podemos quedarnos a medias tintas».

Un rival al alza

Sobre el rival que se va a encontrar en la Ciudad Deportiva, dice el preparador extremeño que «llega en su mejor momento y, ahora es el equipo que mejor racha lleva en la competición, con cuatro victorias consecutivas. Al final esto es cuestión de dinámicas y de estados de ánimo. Ya se lo creen, se están confiando y sacan los partidos. Están ampliando las posibilidades en cuanto a sus ataques y es un equipo que defiende bien, y además juega en su casa, donde se encuentran cómodas», concreta.

Hay confianza en el equipo y en lo que pueda hacer. Se sabe que el triunfo es una posibilidad más que evidente. La pretendida victoria se basaría, explica, en «hacer un partido muy serio, que todas las jugadoras vaya en la misma dirección, que no tengamos despistes y que se consigamos materializar las ocasiones. Esto no es cuestión de merecimientos, sino de conseguir los goles. Tenemos que ser eficaces, eficientes y a partir de ahí pues hacer un partido muy serio para poder lograr la victoria en un campo complicado».