En el Diocesano están seguros de que es posible dar la sorpresa en casa del líder. El hecho de que la clasificación marque no muy buenos augurios no resta un ápice de positivismo a los cacereños, que viven tiempos complicados. Jugarán en Melilla, ante el primero en la tabla y dominador de la liga hasta el momento, pero que los colegiales sean ahora el farolillo rojo no quita optimismo a los extremeños, que intentarán asaltar el Álvarez Claro este domingo (11.30 horas).

El equipo de Adolfo Senso ha trabajado en la dirección positiva después del fiasco ante el Navalcarnero en el Manuel Sánchez Delgado. Aún no se explica la familia colegial cómo se pudo pasar de un contundente 3-0 en el primer acto a un deprimente 3-4 en el segundo. «Después de ver el primer tiempo del otro día, yo creo en este equipo», ha dicho el central Rubén Sánchez en declaraciones a este diario. El trauma tras este revés no ha sido tal, insisten desde dentro. Ese es el espíritu. Las redes sociales se han llenado de mensajes en clave alentatoria durante la semana por parte de los jugadores del Dioce, conscientes de que aún queda mucho campeonato (casi toda la segunda vuelta) por delante. A su favor también está otro dato interesante: el equipo extremeño batió al melillense (2-1) en la primera vuelta de campeonato. Sin embargo, es evidente que la situación de entonces, cuando arrancaba la liga, es radicalmente distinta en los rojillos, que empezaron con una muy buena dinámica. No hay miedo. Eso está claro. Asi se lo toman en el Diocesano ante un rival que, aunque continúa como líder, su dinámica es la peor desde el inicio liguero. De hecho, encadenan cuatro empates consecutivos los de Miguel Rivera, el último ante el Cacereño el pasado domingo en el Príncipe Felipe. El cuadro melillense, que ha tenido serios problemas con las lesiones, ha firmado incluso a un exjugador del Diocesano en el mercado invernal:el media punta canario Pitu Viera. Puede incluso debutar este domingo. Ver la excelente versión del Diocesano del pasado fin de semana es la gran esperanza para intentar dar la gran sorpresa en terreno presuntamente casi inaccesible. Con esa intención va un Diocesano herido, pero no muerto, para un choque en el que, eso sí, tiene mucho más que ganar que de perder. El Melilla también está presionado para cambiar su dinámica en este choque, desde luego muy interesante. Melilla: Salcedo, Fran Serrano, Moi Rodríguez, Alberto Martín, Dani Martín, Sergio Pérez, Álvaro Muñiz, José Antonio, Fran Núñez, José Antonio y José Enrique. . Diocesano: Jorge Jiménez, Jorge Jiménez, Chavalés, Rubén Sánchez, Armenta, Varona, Susmel, Javi González, Dani Sales, Giuliano, Isi López y Javi Bernal. Árbitro: Juan Francisco Roca Robles (Comité Murciano). Estadio: Álvarez Claro. Hora: 11.30.