El Don Benito, ante el reto de sumar una necesaria victoria

El Deportivo Don Benito vive instalado desde hace semanas en el continuo reto de sumar puntos. No es para menos teniendo en cuenta su delicada situación clasificatoria. Sin embargo, en el horizonte de la esperanza juega un papel fundamental el hecho de que los rojiblancos hayan sido capaces de encadenar cuatro partidos seguidos sumando puntos, el último el pasado fin de semana ante el Estepona. Ahora, sin embargo, a los de Manolo Martínez les vuelve a tocar enfrentarse a todo un gallito del grupo, en este caso la Gimnástica Segoviana.

El conjunto calabazón tendrá delante un equipo que no pasa por su mejor momento, pero que aún así sigue teniendo el play off a tiro de piedra. La Segoviana encadena dos derrotas y otros tantos empates en las últimas cuatro jornadas, el último ante el Leganés B por 2-2. Sin embargo, esta mala dinámica es de lo que menos se fía el técnico del Dépor, Manolo Martínez. «Llevan cuatro partidos sin ganar y aún así están a un paso del play off, eso dice mucho de lo bien que lo han hecho hasta ahora», expresó el entrenador en la previa del encuentro.

El Don Benito, por su parte, arrastra la mejor racha de la temporada, pero sin embargo la permanencia sigue estando un tanto lejos, a cinco puntos. La marca el Leganés con 23 puntos, los mismos que tiene el Socuéllamos, que ocupa posición de promoción de descenso. Por eso Martínez sabe de la trascendencia del choque de este domingo en el Vicente Sanz para los suyos, ya que deben ganar para dar un salto importante para meterse de lleno en la pelea por la salvación. Y todo ello con tres partidos consecutivos ante equipos de la parte alta de la clasificación, ante los que el Dépor viene mostrando últimamente un buen nivel.

Sin bajas confirmadas

El Don Benito afronta el choque sin bajas, aunque sí con algunos jugadores con molestias y que están «entre algodones», según el técnico del club rojiblanco. Uno de esos jugadores a los que el cuerpo técnico está cuidando últimamente es al goleador Borja Domingo, que arrastra molestias desde hace varias semanas, aunque previsiblemente será titular ante la Gimnástica Segoviana. De hecho, salvo sorpresa, el once será muy similar al que puso la pasada semana ante el Estepona. Ginés González, tras sus buenas participaciones, será titular de nuevo.