Todavía queda mucha segunda vuelta, por eso no se puede afirmar que el encuentro que va a disputar el Mérida este domingo (18.00 horas) frente a la Balona en el Romano José Fouto sea definitivo para el devenir de la competición, pero sí que tiene tintes de ser el encuentro más importante hasta la fecha para que el equipo transforme las sensaciones de los dos últimos partidos en puntos y pueda espantar los fantasmas del descenso. Incluso el entrenador de la Balona, Rafael Escobar, reconocía en su comparecencia previa al encuentro, que el Mérida «viene de cinco derrotas consecutivas, de las cuales tres no mereció haber perdido, está en una racha dubitativa, de la que va a salir más pronto que tarde y esperemos que no salga el próximo domingo».

Juanma Barrero no podrá contar con el sancionado Meléndez ni con los lesionados Kamal y Carlos Cinta. La ausencia del primero será cubierta por Dani Lorenzo que ya ocupó esa posición en el doble pivote cuando el que faltó fue Luis Acosta, realizando un gran encuentro. Al retrasar Lorenzo su posición con respecto a la semana pasada y ante la ausencia de Cinta, se da por segura la titularidad de Chuma, pero la duda está en quien le acompañará arriba. El principal candidato parece ser Nando Copete, aunque también están las alternativas de Lolo Plá, Busi o Akito. Si Barrero se decidiera por Copete, la plaza a ocupar sería en la banda izquierda, en la que, entre Sandoval y el propio Akito, con más opciones para el pimero, en principio. Además de las modificaciones en las posiciones ofensivas, la principal incógnita está en la portería, después de que Juan Palomares fuera titular la semana pasada, realizando una buena actuación. A este respecto, el entrenador comentó el viernes que él lo tiene claro y que, en ese momento, «solo lo sé yo». Barrero definía al rival como un conjunto «sólido que recibe pocos goles. Arriba con gente muy dinámica y habilidosa, lo que hace que en transiciones sean peligrosos, mientras que en el centro del campo y en defensa son veteranos y saben manejar los partido». No empezó bien la temporada, por lo que Monteagudo fue sustituido por Escobar en la novena jornada, un cambio de entrenador que les «ha convertido en un equipo más sólido, que saben aprovechar sus oportunidades a balón parado y en transiciones y acciones individuales». Mérida: Juan Palomares, Felipe Alfonso, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón, Acosta, Dani Lorenzo, Larrubia, Sandoval, Nando Copete y Chuma. Linense: Varo, Morante, Borja López, Delmonte, Connor, Álex Guti, Koroma, Antonio Romero, Joao Pedro, Perdomo y Gerard Oliva. Árbitro: Fernando Román Román (Castellanoleonés). Estadio: Romano. Hora: 18.00.