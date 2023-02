El efecto Gus sigue manteniéndose vivo en el Villanovense y sigue invicto tras el triunfo serón en casa del Leganés B. Mario González remató a gol un penalti indirecto que Javi Pérez le cedía desde los once metros. El ghanés Ohemeng ampliaba la ventaja al culminar una contra comandada por Guille Perero. Sólo al final del encuentro el central Alba puso algo de emoción al encuentro con el 1-2. El Villano es provisionalmente tercero.

Primera jornada que defenderá el Villanovense su plaza en la fase de ascenso y lo hará, tras enlazar seis jornadas sin perder, visitando al Leganés B, filial que lucha por evadir el descenso y que tras cinco partidos sin perder ha cogido oxígeno para salir de los puestos de la quema. Para el encuentro, el técnico serón Gus no podrá contar con Bogdan lesionado mientras que recupera por sanción a Samu Hurtado y Javi Sánchez. En la primera vuelta, igualada a cero.

El encuentro comenzó con el filial pepinero volcado sobre la meta de Álex Lázaro, forzando varios saques de esquina seguidos pero sin peligro. Al cuarto de hora llegó la primera ocasión clara serona y con ella el primer tanto del partido. Centro al área, remate de Pajuelo con la cabeza y llega tarde el central pepinero que golpea al delantero del Villanovense. El árbitro, tras pedir las asistencias para Pajuelo, pita penalti. El penalti pasará a la historia ya que Javi Pérez, en vez de lanzarlo, opta por dejársela en corto a Mario González que dispara y bate a Alvin. Incredulidad por la acción y alegría por el tanto de los de Gus.

El Villanovense se veía cómodo en el césped de Leganés y antes de la media hora de encuentro llegó el segundo tanto verde. Contra perfectamente llevada por Guille Perero y pase de la muerte a Ohemeng, que tras un par de amagos, dejaba en el suelo al meta local Alvin y a puerta vacía lograba el segundo tanto extremeño. vestuarios, Gus decidió sentar al amonestado Javi Sánchez poniendo en su lugar al moldavo Dan Ojog. El Villanovense tuvo otra ocasión de marcar pero Javi Pérez se llenó de balón y disparó muy desviado fuera. El filial del Leganés tuvo que dar un paso adelante para intentar recortar distancias.

Alberto Salido también tuvo su oportunidad en el 60 pero su disparo se marchaba rozando el poste de Lázaro. No bajaron los brazos los locales que en el 79 tuvieron una oportunidad de oro para marcar. Centro al área que le golpea en la mano a Tala y el árbitro no duda en pitar la pena máxima. Alberto Salido no dudó en tomar la responsabilidad y ante Álex Lázaro envía el esférico fuera. El que no fallaría sería Alba en el 86 cuando metía el pie un centro pasado al segundo palo desde el flanco izquierdo de Molina. No hubo tiempo para más y el Villanovense sigue con pie firme.