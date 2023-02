Después de los resultados matutinos, el partido entre Coria y Estepona se volvía más determinante aún si cabe. Al final, empate (1-1) en duelo igualado y que desde los dos equipos manifestaban al final del encuentro que su equipo mereció más que el punto que se repartieron ambos.

Alberto Urquía, técnico local, presentó un 11 titular con cambios, entrando hombres como Mirón o Alexander de inicio.

El partido empezó con el Estepona presionando a la defensa de un Coria que no se sentía cómodo en estos primeros compases, tanto el ex de Badajoz Tahiru, que jugaría como hombre más adelantado, como Caballero presionaban a los centrales para que no pudieran salir con el balón jugado.

De esa presión y ante la indecisión de la defensa celeste llegaría la primera ocasión del partido cuando Tahiru centraba desde la izquierda y Carlos Cano enviaba por encima del larguero de cabeza, corría el minuto 6.

Las intenciones de los malagueños se veían desde el inicio del encuentro, queriendo sorprender de inicio a los caurienses.

En el minuto 10 vendría la segunda ocasión visitante, justamente cuando Lucas remataba al lateral de la red un córner botado desde el lado izquierdo.

A partir de ahí, el Coria cogería la manija del encuentro y fiel a su estilo, empezó a hacerse dueño del balón y dominar el juego.

En el minuto 28 llegaba el primer disparo a puerta de los celestes, cuando el futbolista canario Alejandro disparaba desde fuera del área para que Razak detuviera muy seguro.

Y llegaría uno de los minutos claves del encuentro, cuando en el 39 Traver estuvo más listo que el defensor andaluz y llegaba antes al esférico y el jugador del Estepona golpeaba dentro del área al atacante valenciano. Penalti que transformaría el propio Traver lanzando a la derecha de Razak. Era el 1-0.

El partido estaba donde mejor le convenía a los hombres de Urquía, que estaban cómodos sobre el césped de La Isla.

Pero Iván Ruiz, al contrario que su oponente, no le gustaba como terminaba ésta primera parte, dando entrada en el descanso a Verde y a Junior, un doble cambio con la intención de darle la vuelta al marcador.

Segunda mitad

La segunda parte empezaría con un disparo de Kike Pina que Mirón desviaba a córner en el minuto 46.

El equipo malagueño estaba siendo dueño del balón, dando pocas opciones al Coria de montar algún contraataque que pusiera en aprietos al portero visitante.A partir del minuto 55 el Coria se sobrepuso a esa presión, llegando con más asiduidad a la portería de Razak aunque sin ocasiones dignas de mención.

En el minuto 61 llegaría otra de las jugadas del encuentro, cuando Santi Luque vería la segunda amarilla por una inocente mano en el centro del campo, una jugada evitable como reconocería Alberto Urquía posteriormente en rueda de prensa.

A partir de ese momento, el Coria se echó para atrás dándole el balón al Estepona que cada vez asediaban la portería de Mirón con más ahínco.

De esa superioridad llegaría el empate cuando transcurría el minuto 82, cuando Verde cogía el balón en tres cuartos de campo y de certero zapatazo con la derecha hacia el empate ante un Diego Mirón que nada pudo hacer.

Los últimos minutos seguirían siendo de dominio visitante buscando el segundo gol ante una defensa local bien plantada hasta el pitido final.

Un punto que le sirve en estos momentos al Coria para seguir en mitad de la tabla, con aparente tranquilidad en lo que se refiere a la zona peligrosa, con 29 puntos a 3 de ‘playoff’ de ascenso y 4 de ‘playout’, antes de rendir visita a otro de los cocos de la competición como es la Gimnástica Segoviana, cita que será el próximo fin de semana.