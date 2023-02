Triunfo de supervivencia para el Montijo

Montijo 2-1 Atlético Madrid B

2 - Montijo: Sergio Tienza; Pedro Toro, Madrigal, Akapo, Rodao, Fernando Pino (Ruén Catalá, m.58), Keita (Abraham Pozo, m.79), Batanero, Yeray, Marvin, Gideon. 1 - Atlético B: Iturbe; Marco, Alber (Guerrero, m.76), Dano González, Joel, Kostis (Ibra, m.79), Assane (Ethyan, m.76), Corral, Diego Bri (Cala, m.60), Carlos, Gismera (Miguélez, m.60). Goles: 1-0 Pedro Toro, min.12; 1-1 Carlos, min. 75; 2-1 Rubén Catalá, min.89. Árbitro: Guillermo Ciruelos Esteban (Castilla-La Mancha). Amonestó con amarilla a los locales Pino, Batanero y Abraham Pozo; y a los visitantes Guerrero. Estadio: Emilio Macarro de Montijo. Espectadores: 750.

Es en los momentos más difíciles y en las situaciones más adversas cuando se puede ver la verdadera fortaleza de los equipos. Y en ese hábitat, cuando la soga aprieta al cuello, los conjuntos de Juan Marrero suelen sacar las castañas del fuego normalmente cumpliendo con nota. Volvió a suceder este domingo en una épica victoria del Montijo sobre el rival más en forma del grupo V, pese a que todavía vaya segundo en la clasificación. Que a nadie le extrañe ver a este filial del Atlético de Madrid campeón y ascendiendo de categoría porque es, de largo, el equipo que más talento y caudal ofensivo derrocha de todos los del grupo. Y eso, con el tiempo, seguramente ponga las cosas en su sitio con naturalidad.

Pero no siempre ocurre lo previsto. Y menos en el fútbol. El Montijo, aplicando la ley de máxima rentabilidad y sabiendo sobrevivir a un tiroteo de oportunidades, sumó ante el filial rojiblanco un triunfo vital para verse fuera de los puestos de descenso. De no haber sido así, con las victorias de Atlético Paso y Socuéllamos, hubiera dormido en la hoguera del descenso. Y todo ello después de una semana convulsa por la rajada del central Gabri que, en el campo, no ha terminado con consecuencias.

Sobrevivió el Montijo ante un equipo que fue puro espectáculo ofensivo. Desde el primer minuto, fue el filial del Atlético el que tomó el mando del encuentro, aunque curiosamente golpeó primero el equipo de Marrero. Fue en un balón preciso de Batanero por encima de la defensa que aprovechó Pedro Toro en carrera para ganar a su par y definir por debajo con calidad.

Ese gol no sólo fue importante para poner al Montijo por delante, sino que de esa renta vivieron las energías del cuadro local ante el acoso de su rival.

Las primeras ocasiones para el empate las tuvo Diego Bri. Primero con un remate que se marchó fuera. Y seguidamente con otro disparo desde media distancia que se fue muy cerca del palo.

Cerca de la media hora, el filial tuvo una de las más claras del partido. Corral se escapa por banda izquierda, amaga el pase de la muerte y se saca un zurdazo cerrado que se estampa contra el larguero para enviar fuera la pelota. Jugada determinante.

Otro factor clave para el triunfo del Montijo fue su portero, Sergio Tienza, que ofreció este domingo su mejor versión. Primero realizó una buena intervención a disparo lejano de Carlos. Y justo antes de llegar al descanso, hizo la parada del partido sacando el pie abajo a lo Iker Casillas para detener un disparo a quemarropa de Dani González. Un auténtico paradón de reflejos.

No cambió mucho el decorado del partido en la segunda mitad. El Atlético B siguió percutiendo con disparos desde fuera del área y centros laterales el área del Montijo. Los de Marrero se defendían, tomando oxígeno con juego lento e interrupciones.

Justo cuando mejor estaba el Montijo en el segundo tiempo y cuando parecía que la tormenta de ocasiones iba a desaparecer llegó el tanto del empate. Carlos, el máximo artillero colchonero, se sacó un derechazo seco abajo pegado al palo ante el que Tienza no pudo hacer nada. Empate y peligraban los puntos.

Dio entrada Juan Marrero a Rubén Catalá y Abraham Pozo y sus concursos resultaron determinantes, especialmente los diez mágicos últimos minutos de Abraham Pozo, que revolucionó el partido. Suyo fue el centro medido al segundo palo en el último minuto del tiempo reglamentario para que Rubén Catalá ganara la espalda de su defensor y marcara el gol de la victoria ante el delirio de los aficionados montijanos. Se estrenaba así el delantero cedido por el Levante en un gol que puede ser determinante.

Ganó el Montijo un partido dificilísimo desde la convicción de que con fe, garra, coraje, orgullo y sacrificio se puede ganar cualquier encuentro de liga.