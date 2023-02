Al menos dos bajas seguras y una posible recuperación en tres nombres importantes en el Cacereño 2022-2023 de cara al derbi ante el Villanovense (domingo, 12.00, Príncipe Felipe). Julio Cobos, el técnico, no podrá contar con el defensa Molina ni con el centrocampista Ruymán, pero podría recuperar al medio Clausí.

En los casos de Molina y Ruymán, los dos están sancionados por acumulación de tarjetas. En cualquier caso, el segundo tendría prácticamente imposible jugar, ya que en el duelo ante el Atlético Paso se retiró lesionado y tiene un esguince de tobillo, a falta de concretar el grado de afectación.

El posible sustituto del centrocampista canario sería en principio Clausí, cuyos problemas físicos están remitiendo estos días. Su ausencia ha coincidido con la peor versión del Cacereño en este tramo de temporada. No se quiere qu ehaya recaída y, pese a que ya entrena con el grupo, no es segura, hoy por hoy, su presencia en el once de Julio Cobos.

Esté o no esté Clausí, precisamente exjugador del Villanovense, en el Cacereño se intentará revertir una situación que se está enquistando en las últimas jornadas con la negación ante el gol del decano. El discurso de Cobos sigue siendo el mismo: el equipo crea oportunidades, pero no las materializa. «Esto son rachas; a lo mejor lo haces mucho peor y el contrario es mejor y vas y ganas», ha comentado el de Valdehornillos.

En la entidad verde se quiere que el equipo esté respaldado por una grada que ha mostrado su enfado por la mala dinámica que está atravesando el equipo. Hay confianza en el técnico (en absoluto está cuestionado) y en los futbolistas, que tendrán el desafío de vencer a un Villanovense que es el equipo más en forma de la liga en la actualidad y que llegará en la tercera plaza de la tabla.