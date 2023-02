"Es el mejor jugador del voleibol extremeño de la historia con mucha diferencia sobre el resto, pero para mí lo es sobre todo por cómo ha sido su continuidad durante tantas temporadas y por sus valores. Es como Luka Modric en el Real Madrid. Podrán decir que si Benzema, que si Vinicius, pero él nunca falla, ningún año». Lo asegura, convencido de ello, José Carlos Dómine, presidente y entrenador del Cáceres Patrimonio, de Superliga 2, sobre Rafael Carlos Sánchez Muñoz, ‘Rafa’ (13 de marzo de 1969, Cáceres).

Su comparación con el astro del fútbol tiene base. Al menos en términos de caducidad competitiva. Rafa es un caso único en el deporte extremeño, no solamente en el voleibol. A sus casi 54 años, acumula 40 dándolo todo en las pistas en los clubs de su ciudad. «No sé cuándo lo dejaré. Mi ilusión es jugar con mis dos hijos, quién sabe si se podrá, desconozco si esto ocurrirá. La clave es cuidarse y tener suerte con las lesiones, pero cuesta mucho. Los jugadores son cada vez más grandes y te ves inferior. Brincan mucho. Yo estoy para echar una mano».

Rafa ‘junior’ (31 años) es ya un clásico del equipo. Hugo (12) está en categorías inferiores y ya destaca. La senda se la ha dibujado el padre, un enamorado del deporte, alguien con un carisma especial.

El protagonista de esta historia de longevidad en el deporte extremeño habla mientras atiende su negocio. Y es que el voleibol es su hobby. «Desde los tiempos del Licenciados, con 12-13 años», pone en valor. Y tanto: el pasado fin de semana se jugó un partido en el pabellón de este colegio, histórico del voley extremeño, y Rafa rebosó de ilusión haciéndose fotos con sus vástagos. «A mí esto me sigue encantando. Me sirve de terapia y de desconexión y para disfrutar», comenta a este diario.

Aún rindiendo

Rafa ha jugado partidos enteros esta misma temporada cuando el colocador titular, Sergio Dómine, ha estado lesionado. Y se ha enfrentado a rivales con los que él ha compartido vestuario y entrenamientos de cantera, como le ocurrió en Almendralejo esta misma temporada con Javier Trujillo. Bonitas sensaciones e inequívoco reconocimiento del rival, que le preguntaba cómo podía resistir aún a un nivel competitivo alto y ser tan útil.

«Estuve jugando 2-3 años en Miajadas con mi hijo cuando no había equipo aquí. Nos trataron muy bien y es mi segunda casa». Excepto esas temporadas, nunca ha salido de Cáceres. «Aquí he tenido mi trabajo y mi familia y no me lo he planteado», dice alguien que lo ha sido todo.

Rafa lo ha sido todo en la AD Cáceres: vicepresidente, tesorero, técnico de categorías inferiores. «Somos conscientes del esfuerzo que supone para él seguir compitiendo en una categoría tan exigente como la Superliga 2, y por ello le estaremos eternamente agradecidos», agregan en lo que es su 'otra' familia.

«No tengo contabilizadas las veces que he dicho que se terminaba. Habrán sido dos-tres. No hago preparación física en verano y voy según va el año. Me cuesta mucho trabajo hasta que me voy encontrando», cuenta sobre é el protagonista, que dice: “no puedo dedicarle más tiempo». Literal.

«Es el jugador más emblemático del voleibol extremeño, ya no solamente por las temporadas que lleva, sino porque como persona tiene unos valores humanos que hacen los que estén a su alrededor jueguen mejor y tengan esas ganas que vencer que él transmite», subraya Dómine.