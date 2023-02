Gus: «No nos podemos creer más de lo que somos por una buena racha»

Apenas dos meses le han bastado a José González ‘Gus’, entrenador del Villanovense, para ganarse el respeto y admiración del fútbol extremeño y de todo el grupo cuarto de la Segunda Federación. Su Villanovense, tras siete partidos, sigue invicto y se ha colocado en una posición privilegiada para optar a jugar la fase de ascenso a final de temporada. Eso, no obstante, es otra historia, si no que se lo pregunten al propio técnico serón, para el que no existe otra cosa que el enfrentamiento del próximo domingo ante el Cacereño en el Príncipe Felipe.

Sabe que los de Julio Cobos, con quien por cierto compartió vestuario como jugador, no atraviesan su mejor momento. Aún así, es consciente de que partido tras partido será más complicado si cabe mantener la impoluta racha de resultados por la que atraviesan actualmente. Mientras tanto es momento de disfrutar de la buena racha por la que atraviesa su equipo. ¿Cree que pueden influir las rachas contrapuestas por las que atraviesan Villanovense y Cacereño en el derbi del domingo? Yo lo que creo es que cuando dos equipos saltan al terreno de juego lo hacen con las ideas claras y con la única intención de ganar el partido. No vale de nada lo que haya pasado antes. De hecho, creo que es todo lo contrario, ya que un partido así, de este calibre, puede servir para modificar lo que está por venir. Las rachas siempre se acaban, tanto las positivas como las negativas. El Villanovense basa su éxito en el ‘factor Gus’ Pero, ¿se esperaba una racha tan positiva cuando se hizo cargo del equipo en el mes de diciembre? Uno siempre sueña con cosas así, claro está. Por otro lado, a nosotros lo que nos ha traído hasta aquí es ir semana a semana. No nos hemos puesto metas a largo plazo y ahí creo que es donde está la clave. También es importante preparar bien los partidos, estudiar bien a los rivales, sus fortalezas y debilidades, las características de los jugadores o las variantes que emplea su entrenador. Luego debemos juntar todo eso y trabajar bien el partido en los entrenamientos para ejecutar lo máximo posible de lo que se trabaja a lo largo de la semana. Empecé de segundo y de un día a otro tuve que coger las riendas. Hasta la fecha va todo bien, pero sé que es difícil y hay que estar preparado para cuando vengan mal dadas. ¿Le da tiempo a disfrutar lo que están consiguiendo? El fútbol no para. El lunes estuvimos analizando el partido que hicimos en Leganés y desde el miércoles ya pensamos única y exclusivamente en el Cacereño. No hay tiempo para lamentarse cuando va mal ni para relajarse cuando hay una buena racha. ¿Esa es la pócima para estar en la parte alta de la clasificación? Eso es lo que hasta ahora nos ha traído hasta aquí. Hemos ido semana a semana y los puntos nos han colocado donde estamos, pero esto sigue y no para. Eso sí, tengo claro que igual que hemos sido capaces de hacer siete semanas buenas de trabajo y resultados, si no estamos al nivel y nos equivocamos porque nos creamos más de lo que somos pues nos vendrán siete semanas malas y fastidiaremos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Tengo claro que en el fútbol, además de buenas sensaciones y trabajo, los equipos tienen rachas. Cuando tienes dos ocasiones claras y las metes y ellos tienen otras dos y no las metan tu flecha está hacia arriba claramente. Eso hay que aprovecharlo y hay que exprimirlo, es ahí cuando hay que ser más descarados, especular menos y ser mucho más atrevidos. ¿Cree que el partido del domingo será parecido al de la primera vuelta en Villanueva? De lo que estoy seguro es de que va a ser un partido muy competido. Todos son partidos difíciles, esa es la realidad, pero en este caso además nos enfrentamos a un gran rival, un gran club y un cuerpo técnico muy preparado. Estoy convencido de que si no estamos a nuestro nivel, e incluso por encima diría yo, va a ser muy complicado sacar algo positivo del Príncipe Felipe. Estamos en una liga muy igualada, todos los equipos son muy competitivos. No puedo mirar muy hacia delante porque no creo que sirva de mucho. Como está montado esto mirar a largo plazo solo sirve para engañarse a uno mismo.