El retorno a la antigua Segunda B, una amenaza cada vez más real

Las últimas palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, han dejado a las claras cómo es el crudo futuro que le espera a la cuestionada Primera Federación. «Esto nació como una categoría experimental” y los clubes ya estaban advertidos de que, en caso de no funcionar, la Federación se reservaba el derecho de volver al antiguo formato de la Segunda División B “en dos, tres o cuatro años», dijo en una comparecencia en los Desayunos Depotivos de Europa Press.

Las declaraciones son una clara marcha atrás al proyecto nacido entre cohetes y serpentinas de hace dos años, avanzando que sería una categoría muy profesional y puntera en Europa. «Hay sobre la mesa diferentes opciones y antes de acabar la temporada tendremos que tomar una decisión, que no digo que sea de cara a la temporada que viene. Creo que más claro no lo puedo decir. Lo que no va a suceder es que sigamos poniendo ventitantos millones de euros cada año, que no lo hacen ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Portugal ni en ningún país».

Blanco y en botella. La Federación Española va a plantear un nuevo modelo más sostenible porque es una evidencia que el actual formato de la Primera Federación no lo es. Encima de la mesa está el debate sobre imponer un control económico, medida ésta que parece necesaria y que la mayoría de los clubes consideran conveniente. Pero esto no arregla una mayor profesionalización de la categoría, ya que lo único que haría más profesional esta Primera Federación, a la altura de lo que se vendió, sería generar más ingresos. Y para ello sólo hay dos fórmulas claras: vender la competición y el 'naming' a un gran patrocinador o sacar la tajada que se esperaba en la venta centralizada de los derechos de televisión. De momento, ni la primera ni la segunda se ha conseguido. Y de ahí a que los equipos (la mayoría) hayan confeccionado presupuestos como castillos en el aire y se vean ahora que el dinero esperado no se corresponde con el que va a llegar realmente.

La Federación Española tira balones fuera y Rubiales lo tiene claro: «se tomará la decisión que entendamos mejor para el conjunto del fútbol nacional». El presidente dice no entender que los clubes generen deudas y para ello tiene claro que hay que imponer un orden y control. «Tú recibes dinero y en función de ese dinero gastas y nosotros, como gobierno del fútbol, tenemos que ejercer una supervisión».

Hace una semana que se pidió una votación para validar el nuevo modelo propuesto por la Federación Española. Se dieron 24 horas. 16 clubes firmaron una carta pidiendo más tiempo. A día de hoy, no hay fumata blanca ni decisión tomada. Las votaciones han terminado y no ha trascendido resultado alguno. Desde luego, no se presagia nada bueno.

En Extremadura, el Mérida fue uno de los clubes que pidió más tiempo. De momento, nadie mueve ficha y el tiempo pasa sin saber cómo será la nueva reestructuración de las categorías. Lo que sí parece claro es que cada semana se habla con más naturalidad de la vuelta a la Segunda B. Y cuando el río suena...