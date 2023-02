Manuel Álvarez Piru es uno de los capitanes del nuevo CD Extremadura. En junio cumplirá 30 años y se ha encontrado en vestuarios y situaciones de todos los colores. Pero el central de Almendralejo no esconde que lo que les está pasando esta temporada con este nuevo proyecto es «como un regalo» y están disfrutando de este primer año en el que el equipo ya roza el título en Segunda Extremeña y se prepara para el playoff de ascenso.

«La verdad es que yo en Tercera División no había vivido de forma tan profesional nunca. Las instalaciones, los entrenamientos de alto nivel que tenemos, el ritmo que impone el cuerpo técnico. Ahora mismo, jugar en el Extremadura es uno de los mayores escaparates que hay en la región, independientemente de la categoría», asegura.

Reconoce que tomar esa decisión en verano era muy distinto a estas alturas de 2023. «Los que firmamos prácticamente en la primera llamada lo hicimos como una forma de arriesgar para ganar. No sabíamos en qué categoría íbamos a salir, pero juegas en el Extremadura. Bajas dos ligas para luego subir varias. Lo que mueve el Extremadura no lo mueven otros equipos. Para mí era una gran oportunidad que tenía ganas de aprovechar. Entiendo que ahora muchos se querrán subir al barco. Y lo veo normal. A veces, se toman decisiones y se acierta. Y nosotros lo hicimos».

Extremos

Piru irradia felicidad. Ha pasado de un extremo a otro. «El año pasado en el filial del Extremadura UD fue una tortura. No sabías si jugabas o entrenabas. No tenías ni para lo más básico. Me hizo mucho daño la situación. Verme ahora es un regalo. Le agradezco a Daniel Tafur y su equipo lo que están haciendo. Lo del año pasado está a años luz de esto».

El Extremadura espera en abril lograr el ascenso en unos playoff de dos eliminatorias. Piru señala que lo que les está ocurriendo en los últimos partidos, con resultados que se atascan o terminan apretados, puede venirles bien. «Estamos acostumbrados a encarrilar los partidos en la primera parte y, en ocasiones, el fútbol no es así. Lo que nos está pasando nos tiene que venir bien para saber movernos en estas situaciones más comprometidas y que se nos pueden dar en una eliminatoria de ascenso. En un playoff da igual si eres campeón o cuarto, si no estás concentrado y con una buena mentalidad, se te puede ir toda una temporada».

El Extremadura no jugará este fin de semana por parón en la competición. Su próximo partido será el domingo 26 de febrero en Hornachos ante el Fornacense.