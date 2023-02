Torrelavega y Fedes Ascensores La Laguna son los respectivos rivales este sábado de Arroyo y Almendralejo en la jornada de la Superliga Femenina 2 de voleibol.

Las arroyanas juegan a partir de las 19.30 horas en el pabellón La Habana Vieja ante un oponente del que la entrenadora del equipo extremeño, Flavia Lima, asegura «es muy duro, siempre quita sets o puntos». Añade que sus jugadoras son conscientes «de que necesitamos mantener un nivel de concentración muy alto desde el principio del partido, para no complicarnos con errores no forzados y las dudas no nos pasen factura como en el último encuentro».

Lima pondera el volumen defensivo del cuadro cántabro, «muy bien ordenado, agresivo en ataque y muy sólido en recepción, apartado en el que destacan maría Segovia y Noelia Neila».

«Esperamos salir agresivas desde el saque para que nos facilite la lectura de juego de nuestras centrales y estar ordenadas en nuestro K2; desde luego es una jornada importante para acercarnos cada vez más a nuestro objetivo», concluye.

Mientras, el Almendralejo no tiene más balas en la cartuchera. A las 20.00 horas, después de que juegue el equipo masculino, se enfrentará a Fedes La Laguna en un nuevo intento de lograr un triunfo que se le resiste. No lo tendrá nada fácil ante el tercer clasificado.

Almendralejo está en una situación muy comprometida, con cuatro puntos, en puestos de descenso y a siete de la salvación. Solo un triunfo milagroso ante La Laguna le daría opciones.