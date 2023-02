En una hipotética clasificación de lo que va de segunda vuelta, el Cacereño sería penúltimo con 2 puntos y el Villanovense, líder con 10. Así de contrapuestos son los momentos de los dos protagonistas del derbi extremeño que se disputa este domingo en el Príncipe Felipe (12.00 horas). Con cuatro puntos de ventaja llegan los serones, terceros con 35.

A los locales el desgaste de la Copa del Rey y el viaje navideño a Nepal les ha pasado una obvia factura. El equipo no ha vuelto a ser el mismo y lo está pagando en la clasificación. Ahora tendrá las bajas de Ruyman y Molina, por sanción, y Karim, por lesión. Vuelve Clausí, aunque sigue con molestias. Su entrenador, Julio Cobos, pareció el viernes lanzarle un mensaje: «las tiene que superar. Yo he jugado mucho al fútbol y con los dedos de una mano se pueden contar las veces que he jugado sin molestias. Tiene que ser capaz de aguantarlo».

Cobos consideró que es «un partido muy interesante por muchas circunstancias: porque nosotros queremos cambiar esta racha de malos resultados, porque nos enfrentamos a un equipo que es el que mejor racha lleva en este 2023, porque el rival está bien posicionado y porque seguro que podremos ver el estadio con más público, porque supongo que vendrá gente de Villanueva de la Serena».

Reconoció que es «difícil de concretar» por qué se está produciendo este bajón y escogió una respuesta genérica. «Seguro que es un poco de todo. Estamos creando ocasiones, pero no somos capaces de finalizarlas. Y a la vez, nos cuesta dejar nuestra portería a cero. Y una cosa más la otra hace que no se ganen partidos. Nos falta una victoria como el comer. Cuando la consigamos nos va a animar y hacer que las posibles dudas desaparezcan», señaló.

En su análisis, apreció muchas diferencias entre el Villanovense de Gus y el que estaba dirigido por Manolo Cano. «Este es un equipo que presiona mucho más arriba, que no te deja jugar con tanta facilidad. El Villanovense anterior te esperaba más, jugaba con un bloque mucho más bajo y trataba de explotar las contras, que ahora también lo hace, pero de principio es un equipo que te aprieta más arriba y te incomoda mucho más. Aquí es lo que van a venir a hacer, a intentar crearnos dudas. A ponernos a nuestra afición en contra y, si son capaces de crearnos alguna ocasión, que la gente empiece a ponerse nerviosa. Es lo que yo haría. Tenemos que tener calma, estar tranquilos y saber que el partido es largo».

Reiteró su receta de no perder la calma. «No nos podemos poner nerviosos. Hay jugadores que llevan tiempo y saben cómo es esto del fútbol. A veces creas ocasiones y no marcas y otras te basta con una ocasión para ganar. Hay que pensar que cada ocasión es como la última que se va a tener e intentar afinarla. Hay que tener mala leche en ese sentido. Y defensivamente ser más contundentes y no conceder, porque aunque ahora mismo concedemos poco, nos penaliza mucho», concluyó.

OPTIMISMO VISITANTE

En el Villanovense la situación es bien distinta a la del Cacereño. Con siete partidos seguidos sin perder, y viniendo de superar por 1-2 al Leganés B, la vida se ve de otra manera. Sin embargo, cualquiera que haya testado un poco el ambiente de Villanueva en estos días previos a la visita al Príncipe Felipe ha podido observar que dentro del vestuario este encuentro se vive como un duelo clave.

Sin embargo, y a pesar de la buena racha por la que atraviesan los verdes, José González ‘Gus’ no se fía en absoluto. «Las dinámicas en el fútbol pueden cambiar de la noche a la mañana. A mi no me van a engañar, el Cacereño está pasando por un bache de resultados, pero no de sensaciones», esgrimió el técnico serón en los días previos a este encuentro liguero.

En el club saben que en un encuentro así puede pasar de todo, pero en la retina tienen aún vivo el 0-1 del año pasado en territorio cacereño gracias a un gol de Lolo Garrido, hoy jugador del Xerez.

En cuanto al once que podría poner en liza Gus, no se prevén grandes cambios. Está por ver si Higor Rocha entra o no, pero de no ser así volverá a apostar por Pajuelo en la sala de máquinas junto a Javi Pérez y Mario González, mientras que Sillero seguirá en la punta del ataque con Guille Perero y Ohemeng en los costados. En defensa, Javi Sánchez y Adri Escudero volverán a ser titulares previsiblemente.