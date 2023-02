Dasnil 95 SL, la empresa familiar de José María Enríquez Negreira, ex número dos de los árbitros españoles, aprovechó que el FC Barcelona de Josep María Bartomeu había doblado sus pagos en 2016 para duplicar el sueldo de sus dos empleados hasta llegar a pagarles 150.000 euros al año en total.

A partir de 2019, el año posterior a la jubilación del entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y el año en el que el Barça dejó de pagar a la empresa, no volvió a destinarse un solo euro a personal, según demuestran los registros mercantiles a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Bartomeu, que ha concedido una entrevista a ABC, asegura que el excolegiado le llamó entonces diciéndole "que jugábamos con el dinero de su familia".

Desde 2011, la empresa de Enríquez Negreira, en la que figuran como apoderados Javier y María Luisa, sus dos hijos, nunca ha tenido más de dos personas contratadas de forma fija al mismo tiempo.

De media, cada uno de los empleados le ha costado a la empresa 47.500 euros al año (cerca de 700.000 euros en total en ocho años), aunque existen importantes diferencias en los gastos en personal en los diferentes ejercicios que coinciden con el aumento de lo que pagaba el Barça por los servicios de la empresa.

Si en 2011 los dos empleados de la compañía apenas le costaban a Dasnil 48.505 euros al año entre ambos, esa cifra se incrementó significativamente en muy poco tiempo, llegando incluso a multiplicarse por tres con respecto a 2018.

A partir de 2016, primer año completo en el que Josep María Bartomeu figura como presidente, la retribución de la empresa de Enríquez Negreira por los servicios prestados al Barça pasó de 300.000 euros a 567.000. Tanto ese año como los dos siguientes, precisamente los que la Cadena SER apuntó en un primer momento que están siendo investigados por la Fiscalía de Barcelona, la partida destinada a gastos de personal se duplicó con respecto a 2015.

De 150.000 euros en personal, a cero

Si en 2015 Dasnil 95 destinó 60.548,3 euros a pagar el sueldo de sus dos trabajadores, en 2016 fueron 122.635 euros; en 2017, 122.148 euros y en 2018 se alcanzaron los 150.265 euros. A partir de 2019, momento en que el Fútbol Club Barcelona había cortado lazos con el exvicepresidente de los árbitros, la empresa de los Enríquez dejó de tener empleados y pasó a pagar cero euros en nóminas.

En una entrevista con ABC, el expresidente blaugrana Josep María Bartomeu ha explicado que "en marzo y abril de 2018, cuando pusimos fin a la relación que el Barça mantenía con su empresa, me llamó diciéndome que jugábamos con el dinero de su familia". Ésa no fue, sin embargo, la única comunicación.

Según ha desvelado El Mundo, Enríquez Negreira amenazó a principios de 2019 al Barcelona con que si no seguían pagándole las cantidades acordadas "daría publicidad, sin miramientos, a todas las irregularidades" que había "conocido y vivido de primera mano en relación con el club". Bartomeu, que reconoce que recibió ese burofax, asegura que no le hizo "ni caso" y que lo remitió a los servicios jurídicos de la entidad.

"Mi sorpresa ha sido mayúscula. Después de todo este tiempo juntos, me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado", dice el burofax de Enríquez Negreira enviado a Bartomeu y su directiva. "Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, lo que seguro que acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado esas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento con mi pretensión. No creo que otro escándalo favorezca al club".

Otra empresa suya prestó servicios al Girona FC

Dasnil 95 no es, sin embargo, la única de sus empresas relacionadas con un club de fútbol. El Girona FC contrató en 2010 para llevar a cabo labores de "mental coach" a Soccercam S.L., una empresa de la que también es apoderado José María Enríquez Negreira.

Durante el año y tres meses en que estuvo trabajando para el conjunto gerundés, una de las empresas del ex 'número dos' de los árbitros españoles facturó al club al menos 55.000 euros más IVA, gastos de desplazamiento y primas. Las labores de coaching, según adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, las realizó Javier Enríquez, hijo del ex número dos de los árbitros que consta como socio de Soccercam en el Registro mercantil.

