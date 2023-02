Como el doctor Jekyll y mister Hyde. Así fue el Diocesano en el partido contra el Atlético Paso. Reaccionó tras el descanso a una primera parte nefasta para dejar en cuatro su racha de derrotas seguidas y añadir un punto a su casillero (1-1). No es mucho, no le permite abandonar la última posición del grupo y la permanencia sigue a nueve puntos, pero para un grupo tan falto de ánimo el empate puede servir como un chute de autoestima para encarar futuros compromisos. El calendario de los colegiales dice que ahora le tocan dos derbis seguidos: primero Villanovense a domicilio y después Cacereño en casa.

Las cuatro derrotas seguidas pesaban en el ánimo de los colegiales. Eso se notaba de inicio, porque no podían permitirse un nuevo traspiés. Y menos volver a tropezar ante un rival directo por la permanencia como el Atlético Paso. Tampoco los canarios están para muchas alegrías, pero al menos viven en la frontera entre la salvación y el descenso y eso les proporciona algo más de calma.

Se enredó el partido en el centro del campo durante muchos minutos. Parecía un rondo donde los porteros actuaban de meros espectadores. Sobre todo el canario. El Paso podría haber empleado durante media hora la fórmula de fútbol sala de portero-delantero porque el primer disparo a puerta, aunque muy desviado, de los colegiales no llegó hasta el minuto 30.

Con superioridad en el centro del campo, el conjunto insular dominaba el encuentro. La pelota apenas pasaba por los pies del Javi González. Dani Sales no parecía fino y arriba Javi Bernal estaba muy solo. El Dioce no encontraba mecanismos por los que hacer daño. Ni tan siquiera pisaba el área rival.

Sí lo conseguía el Paso, un equipo con gran poderío físico. Las primeras ocasiones fueron para Aridane, con un mal remate en el 13, un disparo que se marchó rozando el palo en el 17 y otro que fue a las manos de Miguel Cordero en el 19.

La defensa del Diocesano era un flan y los canarios casi siempre encontraban algún resquicio por el que llevar peligro al área local. Tampoco estaban finos los colegiales en la salida del balón. De ahí nació el gol del Paso. Una pérdida de balón en el centro del campo acabó con Varona derribando en el área a Aridane. Penalti. Fue este mismo el encargado de lanzarlo y transformarlo (0-1). Era el minuto 24.

Se quedó grogui el Dioce, pero el Paso no aprovechó las dos buenas ocasiones que tuvo casi de forma consecutiva para haber ampliado su ventaja. Y entonces llegó ese primer disparo del Diocesano, de Isi, que aunque muy desviado sirvió para despertar a los suyos. Los visitantes ya no tenían el control absoluto del partido y los colegiales incluso pudieron comprobar cómo era el portero rival tras un disparo de Barone que atajó sin problemas.

La camiseta era la misma, los jugadores también, pero de los vestuarios salió otro Dioce. Su alma, desaparecida en el primer tiempo, irrumpió con todo su esplendor. Barone empezó a romper entre líneas y la defensa del Paso se quebró. Solo se habían jugado cinco minutos cuando Ayoce Placeres derribó a Armenta en el área. Penalti que no desaprovechó Juanjo Chavalés (que había adelantado su posición) para devolver el 1-1 al marcador.

Pliego tuvo en sus piernas desequilibrar el partido, pero su disparo lo atajó el portero en el 79. También la tuvo el Paso, que cuando cogía el balón demostraba que no estaba en Pinilla de espectador.

Apretó y apretó entonces el Diocesano en busca de la victoria, pero el Paso se propuso que no se jugara demasiado (el otro fútbol) con el beneplácito del colegiado, que solo añadió cuatro minutos cuando fueron muchos más los que se perdieron.

«Me quedo con la reacción del segundo tiempo», dice Adolfo Senso

«En el primer tiempo estábamos atenazados por la situación en la clasificación, todo influye, pero yo creo que el equipo ha estado mejor en el segundo tiempo y con eso es con lo que me quedo», dijo al final del partido contra el Atlético Paso (1-1) el entrenador del Diocesano, Adolfo Senso. Sin embargo no cree que la mala primera parte de su equipo se deba a un problema de actitud. El preparador lo achacó sobre todo a una situación táctica. «No estábamos bien colocados y ellos tenían superioridad en algunas zonas, como el centro del campo, y eso nos complicaba. Hemos tardado en mover las piezas», asumía. «Cuando hemos reajustado el equipo y hemos ajustados algunas situaciones, creo que el equipo se ha encontrado más cómodo y ha estado mejor».

Se quejó Senso del poco tiempo que añadió el colegiado en la segunda parte, cuatro minutos, cuando «ellos han perdido mucho tiempo». «El arbitraje no me ha gustado nada, pero no por el empate, sino porque hablaba mal a los jugadores, se dirigía de una manera poco correcta y porque a ellos, que le han protestado muchos, les ha consentido demasiado».

Cree Senso que este empate debe servir para levantar el ánimo de sus jugadores. «Nuestro equipo está falto de confianza en ciertas zonas del campo y este punto debe servir para reforzar esas zonas». «Estamos buscando una racha de ganar un par de partidos, pero se nos resiste por unas causas u otras», concluyó el entrenador cuando se le cuestionó sobre el margen del Diocesano para salir de abajo.