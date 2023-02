Fue un triunfo claro del Cacereño Femenino Atlético, que venció en su partido de Segunda en casa del Albacete 0-3 que sitúa a las de Yaye en la séptima plaza del grupo sur de Segunda Federación Femenina, con 30 puntos.

Se preveía un partido complicado ante un rival que venía de una mala racha de resultados, al igual que la del conjunto verde, también atascado últimamente. El inicio del partido fue bastante igualado, con mucha intensidad por parte de los dos equipos, pero poco a poco las extremeñas se hicieron con el control del partido, y ha llegado el primer gol en el 16 tras una falta lateral, obra de María Corbacho.

Después de ese gol no bajó el ritmo y el filial verde siguió controlando el partido, aunque el Albacete apretó en busca del empate, pero sin crear peligro. Con dos buenos pases al espacio Esther tuvo ocasiones muy claras, pero hasta el 35 no fue el el 0-2, obra de Esther en un córner. La segunda parte empezó igual que la primera. Y de nuevo, en una falta lateral, la goleadora Esther hace el 0-3. A partir de ahí el partido estuvo decidido y el rival no generó peligro.

La próxima semana, el filial del Cacereño (el de Primera Federación no jugó) tendrá un parón y se retomará la liga el próximo 5 de marzo.