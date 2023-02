Esbozó una sonrisa mientras escuchaba la pregunta. Esbozó Xavi una sonrisa cuando le revelaron la reunión que mantuvo Joan Laporta, el presidente del Barça, con Jorge Messi, padre y agente del astro argentino. Sabía que le llegaría esa pregunta justo antes de enfrentarse este jueves al Manchester United en Old Trafford (2-2 en la ida del Camp Nou).

"Esta es su casa. Para Leo esta es su casa y tiene las puertas abiertas", ha declarado el técnico azulgrana, insistiendo en un par de ocasiones más en que Messi puede volver al Camp Nou cuando quiera. "Tiene las puertas abiertas, no puedo decir nada más", ha recalcado Xavi.

"No puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente", ha subrayado el entrenador del Barcelona indicando que mantiene abierto el diálogo con el aún jugador del Paris SG, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio. Es dueño Messi de su destino.

"Dependerá de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que encaje en el club. Pero es evidente que esta es su casa, no hay ninguna duda", ha reiterado, de nuevo, el técnico de Terrassa, que no tiene dudas del encaje que tendría Messi en su proyecto a partir de la próxima temporada. En caso de que el ‘10’ decidiera volver al Camp Nou, claro. "El mejor jugador del mundo y de la historia encajaría siempre, siempre".

Llamada a la "pasión"

Abordó Xavi el futuro de Messi al término de una comparecencia de prensa en la que apeló a "la pasión y la mentalidad" para derrotar al Manchester United y colarse en los octavos de final de la Europa League. "Es un partido muy difícil porque el United es ahora uno de los mejores equipos de Europa por juego, resultados, competitividad… Ellos tienen mucha pasión y mucho ritmo. Debemos igualar todo eso", ha precisado el técnico del Barça.

"El United ha vuelto. ¿Nosotros? Es un escenario ideal para ver si hemos cambiado", ha dicho Xavi. "No hemos estado a la altura en la Champions, a ver si lo estamos ahora en la Europa League. Veremos donde estamos, mañana es un examen, una oportunidad muy buena y llegamos en buen momento", ha subrayado el entrenador del Barcelona, quien no ha querido revelar el plan de partido que tendrá en Old Trafford.

Sin Dembélé, Pedri y Gavi

"Tengo decidido el once, pero los jugadores no lo saben. Pero la idea, con cuatro centrocampistas o tres delanteros, no cambia. Es la misma", ha contado el técnico azulgrana, lamentando las ausencias de Dembélé ("es capital para nosotros, marca diferencias, te mete atrás", dijo Xavi), Pedri ("nos da orden, no pierde pelotas") y Gavi. "Es pura pasión, pura intensidad. Es lo que necesitamos", ha añadido el entrenador, instando a sus jugadores a que disfruten en Old Trafford, a pesar de que se enfrentan a uno de los mejores equipos del continente.

"La presión es para mí. Les he dicho que disfruten, es un escenario fantástico jugar en este estadio. Eso debe motivar a cualquier jugador. Deben estar tranquilos y que controlen las emociones", ha indicsado el entrenador.