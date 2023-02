El Mérida presenta para el partido de este domingo (16.00 horas) en casa frente al Celta B varias bajas y dudas, especialmente en los laterales.

Para el izquierdo es baja segura Álvaro Ramón por la microrrotura que se produjo en el último partido, mientras que en el derecho Felipe Alfonso sufrió un pisotón que le ha provocado un problema óseo en un dedo del pie por lo que «podría entrar en la convocatoria pero es muy dudoso para salir desde el inicio», explicaba en la habitual rueda de prensa previa el entrenador pecholata, Juanma Barrero.

Así pues, ante esta situación, podrían debutar como titulares tanto De la Víbora, que ya sustituyó al propio Ramón, como Diego Parras, que ha ido acumulando minutos, pero todavía no ha salido desde el inicio.

La presencia de ambos jugadores «significa una oportunidad para ver y para que demuestren que somos un buen equipo a pesar de que tengamos bajas. Demostrar que la fortaleza reside en el grupo y no tanto en lo individual».

Además de los dos futbolistas nombrados, tampoco podrá estar Akito, que continúa con el esguince de tobillo. A esto se le suma que varios jugadores llegaron de Salamanca «con golpes y molestias, pues fue un partido muy duro, pero se han ido recuperando».

Las buenas noticias las traen Carlos Cinta y Dani Lorenzo. Ambos comenzaron la semana sin poder completar las sesiones, pero a partir del jueves están entrenando con aparente normalidad.

A pesar de los problemas físicos, «las victorias traen felicidad, la gente entrena más alegre y contenta. Haber recuperado sensaciones y que se traduzcan en victorias y puntos nos llena de confianza». Es el argumento en positivo de Juanma, que está convencido de que el equipo puede mantener la línea positiva de las dos últimas jornadas.

VISITA A ESTADOS UNIDOS

Durante varios días, tanto el director general del club, Nacho Ramos, como el director deportivo, David Rocha, han estado en Los Ángeles reunidos con el presidente y propietario de la entidad, Mark Heffernan. «Después de volver hemos hablado de cosas poco concluyentes. Con respecto a mi futuro no hemos hablado. Saben que ahora no voy a hablar de eso. Hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Hace dos semanas tras cinco derrotas consecutivas dije que había que poner la energía en salir de esa situación y hemos conseguido dos victorias, pero nada más, toda la energía tiene que estar en el rival del domingo», señaló el técnico al respecto.

Recordaba por último Juanma Barrero que «el año pasado nadie me habló de renovación hasta después de ascender. Pues hasta que no termine no hablaremos. Quiero estar muy centrado en todo lo que conlleva conseguir el objetivo».