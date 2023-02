El Cacereño viaja a Leganés con la tarea de mejorar a domicilio

Rota la mala racha el pasado domingo, el Cacereño viaja a Leganés con nuevos deberes, que pasan por mejorar sus números a domicilio, su gran debe esta temporada, un lastre que le impide estar más arriba en la clasificación. Ante el filial pepinero intentará empezar a ponerle remedio este mismo domingo (16.15 horas).

«No estamos haciendo los puntos que nos gustaría. Para el fútbol que el equipo está haciendo, para las ocasiones que creamos en cada partido, no se ve reflejado en el resultado. Eso es una evidencia. Ahí tenemos que mejorar. Fuera los números no son los que nosotros esperábamos y tenemos que apretar un poco más. ¿Se están haciendo cosas bien? Pues sí, pero no es suficiente para ganar», reconocía Julio Cobos en la previa del encuentro ante el Leganés B.

En diez partidos fuera del Príncipe Felipe, el Cacereño solo ha ganado dos, Alcorcón y Don Benito, los dos únicos en los que ha marcado (tres goles en cada uno). Ha empatado otros tres y perdido cinco.

Pero a pesar de eso, el Cacereño está a un solo punto del playoff con 36 aún por disputarse y la semana, tras ganar al Villanovense, ha sido mucho mejor. «Las caras siempre cambian», decía Cobos.

El técnico no podrá contar para el duelo ante el Leganés B con Ruyman (le queda al menos una semana) ni Karim («va mucho mejor, si lo tenemos para el día del Diocesano yo ya estaría contento»), pero recuerda que cuenta con una plantilla lo suficientemente amplía para suplir cualquier ausencia. Y, como es habitual, hará rotaciones respecto al último partido. «Siempre hay algo, todo el mundo está trabajando muy bien, a pesar de que los resultados no estaban saliendo muy bien y eso pudo crear un poco de desánimos en los jugadores».

El rival

Del Leganés B Cobos destacaba que cuenta con jugadores de «muchísima calidad» que alternan con el primer equipo, de Segunda División. «Están en una zona que a principio de temporada no esperaban, pero en este tramo de la liga todos están apretando mucho». Y señala que tampoco hay muchas diferencias entre unos equipos y otros aunque unos están luchando por el ascenso y otros por la permanencia. «Están sacando algunos buenos resultados, a pesar de las dos últimas derrotas. Están poniendo cara la permanencia. Seguro que nos vamos a encontrar un filial con calidad, con ganas de hacernos daño, de seguir en la categoría. No va a ser fácil, como todos los partidos».