A falta de 12 jornadas para la finalización de la liga ya empiezan las ‘finales’ para cumplir los objetivos marcados a principio de temporada. Una de estas es el duelo que Coria y Don Benito disputan en La Isla (17.00 horas), con los locales tres puntos por encima del descenso y los visitantes a cinco de esas posiciones.

En los celestes, que tratarán de pasar página del horroroso partido que hicieron ante la Gimnástica Segoviana la jornada pasada su técnico Alberto Urquía no podrá contar con los lesionados Iván Simón, Ledesma y Dani Mori, ni tampoco con Melli después de la expulsión sufrida en Segovia.

El entrenador celeste podría incorporar varias novedades en el once con respecto a la jornada pasada, dando entrada a Cera y a Santi Luque después de cumplir sanción. Otros jugadores que entrarían de inicio podrían ser Nané, ya en óptimas condiciones para afrontar un partido completo y Jon Aparicio, el último futbolista en incorporarse a la plantilla y que ha tenido escasos minutos hasta el momento.

Sobre el Don Benito, Urquía destacaba el orden defensivo que había mostrado los donbenitenses desde que comenzara la segunda vuelta intentando mantener su portería a cero y el plus que le han dado los fichajes invernales en ataque, esperando un equipo totalmente diferente al de la primera vuelta de campeonato.

En su mejor racha

El Don Benito ha vivido una semana feliz. Sí, después de ganar el pasado fin de semana al Leganés B en casa, los rojiblancos suman ya seis partidos sin perder y encadenan su mejor racha de la temporada. Eso en el lado positivo, porque la nota negativa es que la salvación sigue estando aún a cinco puntos de distancia. El mal menor, es decir, la promoción de descenso, está a cuatro de distancia de los calabazones.

Los de Manolo Martínez visitan esta semana al Coria y lo hacen afrontándolo como una nueva final. Así llevan desde la vuelta del parón navideño y por ahora el resultado que les está dejando es positivo, pero no suficiente. Sobre su rival de esta jornada, el técnico rojiblanco destaca su fortaleza en casa. «Son un equipo que compite muy bien en su campo y preveo un partido muy difícil».

Los rojiblancos son uno de los equipos más en forma del grupo y todo gracias a sus buenos resultados de las últimas jornadas. En los mismos han influido sobremanera jugadores recién llegados en el mercado invernal como Marckus, Revilla o el goleador Borja Domingo, que suma cinco dianas.

Es por eso por lo que no se espera que Martínez mueva mucho el once que tan buenos resultados les ha dado últimamente. Está por ver si Lolo Pavón, que no jugó la pasada semana por problemas físicos, puede entrar en el eje de la zaga. De no ser así jugará Guijarro.

En el centro del campo se espera que Marckus y Espinar vuelvan a comandar la medular, aunque en el caso de Espinar acabó bastante tocado el pasado domingo. En la delantera no hay duda de que Fran Pérez y Domingo serán titulares.

Todo ello en una semana clave para los intereses del Don Benito, dado que Yugo Socuéllamos y Atlético Paso, ambos por delante de los rojiblancos, se la juegan en un duelo directo.