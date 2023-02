En una categoría tan igualada como la Primera Federación y ante el mejor equipo del momento, la primera norma para poder competir un partido de este tipo debe ser no cometer errores y el Mérida los cometió todos los posibles y de forma reiterativa para caer con dureza ante el Celta B (0-3).

Ante los problemas en los laterales con los que llegaban los emeritenses, Juanma Barrero buscó mitigarlos a través de un cambio de dibujo con tres centrales y dos carrileros, los debutantes en la titularidad, Diego Parras y De la Víbora. Esto suponía centrar la posición de Larrubia y lo cierto es que los emeritenses no lo hicieron mal mientras el partido estuvo vivo. El problema es que el tercer gol y la expulsión de Nando Copete hizo que la última media hora el choque no tuviera historia.

La primera parte comenzó con un Celta buscando monopolizar la pelota, teniendo en cuenta que tanto las dimensiones como el buen estado del césped permite grandes posesiones. Al Mérida le fue costando cogerle el pulso al choque, pero por poco a poco lo fue haciendo, principalmente atacando por la derecha, zona por la que llegó la primera y mejor ocasión de la primera parte. Una buena contra llevada por Larrubia, que esperó el tiempo exacto para asistir a Diego Parras, quien disparó muy cruzado desde dentro del área.

El Mérida empezaba a ser mejor. Sin embargo, en el fútbol hay que controlar muchas cosas ante rivales tan peligrosos. Y saber defender la contra de un córner a favor es uno de esos detalles, pues los dos goles celtiñas fueron iguales. El primero a los 16 minutos. Un despeje largo se convirtió en una porfía entre Miguel y De la Víbora. El delantero estuvo más vivo que el debutante, le robó la cartera y ante la salida de Palomares, le puso toda su calidad al servicio de la jugada con una vaselina que tocó el portero de manera insuficiente.

La respuesta local fue positiva en juego, pero no terminaba de generar ocasiones más allá de un disparo lejano de Erik. Lo cierto es que la nueva disposición estaba funcionando en cuanto al desarrollo del partido, pero hay que aprender de los errores y el Mérida no lo hizo. A la media hora de juego, otro nuevo saque de esquina que celebró Chuma porque era lo máximo que podía sacar de esa jugada y, sin embargo, tras sacarla mal en corto, el Celta B robó y corrió mejor y con más criterio para plantar a Iker solo ante Palomares y poner el segundo gol.

Las malas noticias no acabaron ahí, pues solo cuatro minutos después, De la Víbora salió del terreno de juego lesionado. La solución fue colocar a Sandoval de carrilero, lo que dio más viveza a su equipo.

Lo ideal para los locales era acercarse en el marcador antes del descanso, pero nunca fueron capaz de poner en apuros a Joel Sánchez.

Con la reanudación, Barrero retiró a Meléndez y metió a Dani Lorenzo, recolocó a Erik en el lateral, adelantó a Sandoval y Larrubia cayó a la banda. Es decir, el dibujo reconocible.

A pesar de que la segunda parte empezó con un disparo muy peligroso de Larrubia que puso la esperanza en los locales, ésta duró poco, pues a los 6 minutos el Mérida haría un mal despeje que se convirtió en un balón dividido en el que Tincho fue más contundente y habilidoso que Lorenzo, se llevó la pelota y dentro del área puso la asistencia a Miguel, que le ganó la partida a los centrales para rematar de primeras dentro del área chica.

Si el resultado ya era duro, la tarde se complicó más con la expulsión por roja directa de Nando Copete tres minutos después del gol tras una dura entrada.

La sensación era que si el Celta B apretaba podía hacer una sangría. Sin embargo, los jugadores romanos nunca dejaron de mirar de cara al partido, realizando un gran esfuerzo físico. Incluso el doble cambio con la entrada de Carlos Cinta y Lolo Plá parecía que le daba alguna opción más arriba. El Mérida no llegó a tener ninguna ocasión clara, pero sí fue cuando más hizo trabajar al portero rival, aunque sin mordiente.

Lo peor de esta dura derrota para el Mérida son las consecuencias que acarrea de cara al clásico extremeño del próximo sábado ante el CD Badajoz, pues llega a la cita sin laterales zurdos y sin Copete.

«No te puedes equivocar ante estos equipos», dice Barrero

El entrenador del Mérida, Juanma Barrero, analizaba el encuentro ante el filial del Celta desgranando que la «primera parte ha sido bastante igualada en el juego, incluso nosotros mejor que ellos. Hemos cambiado el sistema para igualar sus carriles. Estábamos bien, pero los goles han sido dos gotas de agua, no te puedes equivocar ante estos equipos. Con espacio nos han encontrado dos mano a mano que no fallan. En la segunda parte era tirar de heroica. Osalíamos por todo lo alto o por la enfermería, porque ellos tienen mucha calidad. En una contra nos hacen el gol y la expulsión nos ha condenado». Tras el análisis concluía que «lo peor, además del resultado, es perder a Nando Copete por la expulsión y a De la Víbora por la lesión».

Del cambio del sistema «no me arrepiento, les hemos hecho estar incómodos». Sobre la lesión de De la Víbora, Barrero explicaba que «se ha roto, no sabemos cuánto, pero lleva el isquio fastidiado». También denunció que «a Larrubia le pegan muchísimo, a ver si lo protegen igual que a otros futbolistas».

De cara al derbi del próximo sábado contra el Badajoz, «me preocupan las bajas», aunque añadió que «mentalmente vamos a ir bien». Con respecto a la expulsión, el técnico cree que «Nando se lo podía haber ahorrado, pero también he hablado con tranquilidad con el árbitro y le he dicho que con una amarilla era suficiente al no haber lesión, tal y como iba el partido, pero él me ha explicado que la acción era para roja. Al final, aunque no estemos de acuerdo, podemos hablar como personas».

El entrenador del Celta B, Cristóbal Giráldez, analizaba el encuentro explicando que «no estuvimos cómodos con la pelota al principio, pero encontramos espacios y al espacio tenemos gente muy rápida. En la segunda parte la tuvimos más a partir de la expulsión para controlar la situación».