“El aficionado cree excesivo que nos pongan 15 euros por el partido”. Siso Blanco, en representación de los seguidores del Cacereño, que hará de visitante el domingo (12.00 horas, Pinilla), ha expresado su malestar por los precios del derbi de Segunda Federación.

El Diocesano ha hecho públicos este lunes los precios del duelo, aunque en la primera vuelta el precio que puso el CPC fuera el mismo (15 euros) y en Preferencia fueran 10. Se ha querido primar al simpatizante del club, que entra gratis después de que la entidad colegial decidiera no declarar medio día del club el encuentro, clave para ambos, el local en la pelea por la salvación y el que ejercerá de visitante para seguir en puestos de fase de ascenso. De 6 a 12 años los niños pagarán 5 euros, siendo gratis para los menores de 6 y para los jugadores de la cantera.

“Nunca nos hemos portado mal ni con ellos ni con cualquier otro equipo de la región. Sin ser medio día del club, me parece que pueden ser dos cosas: o quieren sacar bastante dinero, que me parece muy bien, o quieren que vayamos muy poquitos por la presión que les podamos meter por la situación en la que están”, apunta Blanco. “Nos parece caro. Hay muchos que se lo están pensando. Si quieren hacer más taquilla, que tengan cuidado porque el aficionado del Cacereño puede no ir”, expresa el seguidor.

En lo deportivo, los dos entrenadores, Adolfo Senso (Diocesano) y Julio Cobos (Cacereño) prepararán desde el miércoles un duelo vital para ambos, que en la primera vuelta concluyó con triunfo verde.