Un derbi para lamer heridas en el Badajoz y el Mérida

Badajoz y Mérida viven días muy extraños. Les toca volver a conectar consigo mismos y con sus respectivas aficiones después de haber vivido un fin de semana muy aciago encajando sendas goleadas frente a equipos gallegos. En este caso, tanto un equipo como otro debe detener el sismógrafo porque no hay tiempo de lamentar los daños del terremoto que acaban de sufrir: toca pensar ya en el choque que les enfrenta a su eterno rival este sábado a las 19.00 en elCívitas Nuevo Vivero.

Preocupación en el Badajoz

Tras su contundente derrota en Riazor, en la que cayeron por cinco goles a cero, el cuadro blanquinegro ve como vuelve a perder posiciones y ahora mismo ya está en el límite sobre un descenso sobre los que ya solo le separa un puesto. «Hemos pasado de una buena dinámica a una mala dinámica. De siete partidos sin perder, hemos pasado a dos derrotas y un empate», aseguró. El propio preparador andaluz apeló al espíritu de superación para tratar de recuperar la senda del triunfo ante el Mérida. «Tenemos que levantarnos y pensar en el siguiente partido. Nos vamos fastidiados, pero hay que pelear por los objetivos», declaró el técnico.

Precisamente, el propio Salmerón ha cumplido una vuelta como técnico del Badajoz y, si solo se tuvieran en cuenta los encuentros entre la jornada 7 -en la que llegó- y la 25 -la actual- mejoraría algo el panorama, aunque no de forma sustancial, siendo undécimo, con tres puntos por encima de los puestos de descenso.

Parece que el tema Adilson se aparcó en Coruña, ya que el portugués jugó de inicio. Y, aunque no pudo acabar el encuentro, se espera que pueda estar en el gran clásico si así el técnico lo estima oportuno. También se esperan a otros ‘refuerzos’ como Borja García o Edu Sánchez, para dar aún más lustre a la defensa.

Bajas en el Mérida

«Además del resultado, lo peor es que nos quedamos sin Nando por la expulsión y sin De la Víbora por lesión». Esta frase dicha por Juanma Barrero después de la derrota del pasado domingo viene a resumir el momento en el que llega el Mérida al clásico del fútbol extremeño del próximo sábado en el Nuevo Vivero ante el CD Badajoz. A pesar de haber perdido por un contundente cero a tres ante el Celta B, el equipo anímicamente llegará perfectamente motivado porque «ante este tipo de partidos hay poco que animar», además, llegaban con una racha positiva de dos victorias y a nivel clasificatorio se mantiene una distancia prudencial de seis puntos con respecto al descenso directo.

El problema está en el capítulo de bajas, con principal afectación a la posición del lateral izquierdo, pues Álvaro Ramón, que ya no estuvo el pasado domingo, se prevé que tampoco esté en Badajoz y, como se ha indicado, De la Víbora, su sustituto natural, cayó lesionado, y todavía no se sabe por cuánto tiempo.

Las opciones podrían pasar por mantener el dibujo de tres centrales, la principal novedad del encuentro frente al filial celeste y de lo que Barrero reconoció no arrepentirse pues entendía que los dos primeros goles encajados no tenían nada que ver con la disposición táctica y más con errores propios del equipo al no ser capaz de defender dos transiciones prácticamente calcadas tras sendos saques de esquina a favor, con lo cual, si se mantiene el dibujo, lo normal sería colocar a Sandoval como carrilero. Si volviera a la disposición habitual de cuatro defensas, el lateral zurdo podría ser el propio Sandoval, lo cual sería la opción más ofensiva; la más defensiva pasaría por Erik Ruiz, ya que es un central reconvertido; y la más factible, teniendo en cuenta que se prevé que Felipe Alfonso esté perfectamente recuperado para el sábado, es que este o Diego Parras cambien su banda habitual.