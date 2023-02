Ha vestido 17 camisetas distintas. La última, este domingo, la del Bienvenida, de la Segunda Extremeña, en el triunfo en campo de la Segureña (0-1). Eduardo Moya Cantillo, 'Edu Moya' (Monesterio, 3 de enero de 1981) resulta incansable en un caso de longevidad competitiva fuera de lo común. Tres temporadas en la Primera española (otras tantas en Perú y Andorra) contemplan su interminable currículum, forjado en clubs importantes del fútbol español (Celta, Hércules, Mallorca, el extinto Extremadura, Recreativo de Huelva…) casi en idéntica medida que los más modestos. Los 42 años que contabiliza su cuerpo no han hecho que lo deje. No.

«A ver si cojo a Miura, ya me queda menos», dice distendidamente el jugador extremeño. Kazuyoshi Miura es un futbolista japonés de 53 años que sigue como profesional. «Muy a mi pesar, he estado un año y pico sin vestirme de corto», dice Moya sobre ese intervalo de inactividad después de lucir la camiseta del equipo de su Monesterio natal. «Tuve que dar prioridad a estar con mis hijos en su formación deportiva. Los he tenido en el Extremadura y este año en Zafra, donde soy entrenador del cadete e infantil de División de Honor, junto con Javier Guillén y Javier Masero», explica el protagonista, que dice que Juan Carlos, entrenador del Bienvenida, «es un auténtico profesional del convencimiento y me puso las cosas de tal manera, con tanta ilusión, que al final me he vuelto a ilusionar con ganas de poder ayudar a otro pueblo por aquí cerquita y seguir transmitiendo mis ganas». Edu Moya jugará como pivote organizador, «que es la función que vengo desempeñando en los últimos 10 años, más o menos». El domingo estaba feliz. «Hemos ganado y yo he podido jugar los 90 minutos, con sensaciones buenas, pese a llevar tiempo sin jugar. Pero sigo siendo como un profesional, cuidándome todo los días al máximo por si surgieran oportunidades como ésta, tan bonitas», recalca. Su estado anímico lo resume de manera clara: «feliz por seguir sumando años en mi querida Extremadura. Desde que salí con 14-15 hasta los 42 hay un buen periplo y ojalá pudieran ser muchos años más ayudando en muchos más equipos de la tierra. Esperemos que ocurra». Tal cual. Edu Moya, más madera.