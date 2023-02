El primer derbi con el Cacereño dejó tocado al Diocesano

Para el Diocesano hay un antes y un después del 16 de octubre del pasado año, cuando se jugó el primer derbi local de la historia en Segunda Federación. Ganó claramente el Cacereño (0-3 con goles de Karim, Samu Manchón y Solano) y el conjunto colegial no ha levantado cabeza desde entonces. Hasta aquel partido, los rojillos habían sumado 10 puntos en seis jornadas en un inicio de temporada que se podía definir de sobresaliente para un recién llegado a la categoría. Tras aquel día y 16 encuentros después, los pupilos de Adolfo Senso solo han añadido 9 puntos más a su casillero.

En una situación de extrema delicadeza llegará el Dioce al duelo contra los verdes de este domingo en los campos de Pinilla (12.00 horas). A pesar de sumar sendos empates en las dos últimas jornadas, la distancia hasta la permanencia se ha ido hasta los diez puntos.

El margen de error es mínimo. Incluso nulo. La temporada pasada la permanencia estuvo en 44 puntos en el grupo de los extremeños (el 4 en la 21/22). El Dioce tiene 19. Con solo 33 ya en juego supone que deberían sumar el 75% por ciento de los puntos en juego, es decir, 25, muchos más de los que tiene ahora.

Es complicado, pero mientras las matemáticas no digan lo contrario el Diocesano se agarrará a la categoría. Lo dejó muy claro días atrás su capitán, Juanjo Chavalés. «Nosotros no vamos a dejar de creer en ningún momento, vamos a seguir luchando, no nos vamos a dejar ir», decía.

De momento, hace dos jornadas cortó la sangría de derrotas (cuatro seguidas), pero sumar de uno en uno no le sirve a los colegiales, que intentarán este domingo que el Cacereño vuelve a ser un punto de inflexión, aunque en este caso positivo para, al menos, prolongar las opciones de permanencia.

Como primer paso, el pasado domingo en el empate ante el Villanovense los colegiales dejaron la portería a cero (0-0). No lo conseguían desde la última jornada del 2022, cuando golearon 4-0 al Don Benito. Es un primer paso para un equipo necesitado de cualquier mínimo estímulo.