«El Badajoz llega mejor al derbi porque juega en casa y ahí es fuerte»

Es, sin duda, uno de los entrenadores extremeños de más renombre en el panorama futbolístico. Ha estado en el tramo inicial de la temporada dirigiendo al Calahorra hasta que fue cesado de su cargo. La trayectoria de Juan García Acedo (Badajoz, 1976) es, cuanto menos, dilatada. Don Benito, Díter Zafra o UD Badajoz son solo algunos de los muchos banquillos en los que se ha sentado. Recientemente también lo ha hecho para dirigir al Mérida o ha formado parte del CD Badajoz. Precisamente por el pasado en estos dos equipos y por la llegada del derbi de este sábado, responde a todas estas cuestiones.

¿Cómo es la vida de Juan García actualmente?

Ahora estoy disfrutando de la familia, que he estado muy lejos de ellos. Acompañando a mis hijos en los entrenamientos. Cada uno de ellos entrena en un club de Badajoz. También estoy dando clases en la federación. Tengo el título de formador de formadores y formo parte del profesorado para dar clases. Y viendo mucho fútbol. También sigo formándome para estar mejor preparado para cuando llegue la siguiente oportunidad.

Ha terminado su etapa de forma prematura en las dos últimas temporadas. ¿Cómo lo valora?

Lo valoro desde el punto de vista de un profesional. Entiendo que nuestro rol y la profesión conlleva ahora mismo que todo esté marcado por directivas que quieren el resultado al momento y se olvidan un poco del proceso. Lo llevo con normalidad y sin ningún tipo de trauma. Entiendo que forma parte de mi trabajo. A lo mejor no es la última vez. Espero estar en muchos proyectos. En muchos tendré éxito y en otros no. A veces las directivas toman decisiones en base a unas expectativas que se generan a principios de temporada que luego hace que solo se mire al que dirige el barco. Y a lo mejor no se mira la concepción de la plantilla o el concepto real. Tienes que asumir que tú eres esa persona que está ahí para lo bueno y para lo malo.

¿Cuáles son sus próximos retos?

Mi reto es seguir viviendo del fútbol. Y eso a lo mejor te pone en un proyecto de Primera Federación o en un proyecto ambicioso de Segunda Federación, si ambas categorías continúan. También existe la posibilidad de estar vinculado a un cuerpo técnico. Pero mi idea sigue siendo la misma: poder seguir viviendo del fútbol, que es lo que a mi me motiva, me gusta y me apasiona. El reto más importante de mi vida ha sido poder convertir mi pasión en mi trabajo. Y eso me convierte en un privilegiado.

Este sábado se juega el Badajoz - Mérida y usted ha pasado por ambos clubes. ¿Con quién va en este partido?

Voy, por supuesto, con el fútbol. Son momentos delicados para ambos equipos que vienen de una derrota dolorosa. Uno en casa y otro fuera. Los dos tienen la necesidad de afianzarse en la tabla clasificatoria. Yo, como extremeño, quiero que los dos estén arriba y se salven. He estado en los dos bandos. Como parte integrante de la cantera en el Badajoz y siempre vinculado al club de mi ciudad, que ha sido donde yo he crecido. Y también, de forma muy profesional, he estado en el Mérida, que ha sido el que me ha dado la oportunidad dentro de los llamados ‘grandes’ de la región. Creo que ambos deberían quedarse en la categoría y no pasar los apuros que están pasando.

¿Quién cree que llega mejor?

Creo que llega mejor el Badajoz porque juega en casa. Juega rodeado de su afición. Es un equipo que maneja bien todos los registros, pero sobre todo el aspecto defensivo en bloque es muy fuerte. No hay que tener muy en cuenta el último resultado. Como local, el Badajoz es fuerte. Va a ser un partido igualado. Los derbis cambian todo. Se olvidan las malas dinámicas y los malos resultados de las últimas semanas. Hay una extra motivación que hace volar a los jugadores. Si me tengo que decantar por algún favorito, iría con el local, por el tema de que está muy fuerte en casa a nivel defensivo.

Dirigió al Mérida en un buen puñado de encuentros hasta su cese. Después, este equipo logró el ascenso. ¿Se alegró por ese momento?

Por supuesto que me alegré. Por todas las personas que seguían en el club. Y porque ese proyecto lo sentía en parte mío. Había mucho trabajo detrás. Creo que parte de ese éxito era nuestro. Echamos muchísimas horas.

¿Cree que llegará la oportunidad de dirigir al Badajoz?

Sí, por supuesto. Llegará algún día. Lo cogeré con mucha ilusión. Defender al equipo de tu ciudad, el que te ha visto dar tus primeros pasos como futbolista y como entrenador es algo que me ilusiona. Sería un reto que me gustaría afrontar algún día.

¿Cómo ve la situación de los equipos extremeños de Segunda Federación?

El Diocesano y el Don Benito están ahí peleando. Con dinámicas opuestas, eso sí. Hay jornadas aún para competir. El Coria también está teniendo una racha complicada que le puede ocasionar problemas. Van a estar peleando hasta el final por salvarse y ojalá que así sea. Después, el Montijo, Villanovense y Cacereño van a estar peleando ahí arriba. Veo una categoría con mucha igualdad. Es como una Segunda B antigua algo descafeinada o una Tercera con muchísimo nivel. Cuántos más equipos extremeños haya, mejor será para nuestro fútbol.

¿Se ha llegado a plantear marcharse al extranjero?

He tenido alguna oferta que no me ha seducido, pero es una opción. Una vez que has dado el salto al fútbol profesional no puedes rechazar nada. Tienes que estar pendiente de todo. Afortunadamente, el representante que me lleva está pendiente de ese mercado también.

¿Se abre la posibilidad a algún destino exótico?

Portugal sería ideal, pero cualquier lugar en el que me motive el proyecto, independientemente del país, evitando países conflictivos. En general cerramos pocas puertas.

¿Ha habido alguna llamada de cara a la próxima temporada?

Ha habido algún acercamiento. Me han preguntado por mi disposición para el año que viene. Varios sitios y categorías, pero de momento nada concreto. Solo cantos de sirena.

¿Cómo entrenador, le han enseñado más las temporadas que han acabado con un cese o en las que ha logrado sus objetivos?

He aprendido de todas. Pero en las últimas he crecido a nivel profesional. A nivel personal, los años del barro me ayudaron mucho. Pero sin duda las que más me han enseñado han sido las tres del Don Benito en Segunda B. Era solventar problemas a diario en el club y en todo el entorno. El club nunca había conseguido la permanencia en Segunda B durante todo este tiempo.

¿Qué jugador de los que ha dirigido cree que merece haber llegado más alto?

Sin lugar a dudas, hay un caso que me parece muy llamativo. Abraham Pozo debería haber estado mucho más arriba.