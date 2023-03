Kate Andersen, la 'tiktoker' de 2,3 millones de seguidores que anota en el Al-Qázeres

En serio que hasta ahora nadie se había dado cuenta? Pues sí: Kate Andersen, la escolta norteamericana del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, es toda una estrella de internet por un aspecto nada relacionado con el baloncesto. Resulta que tiene nada menos que 2,3 millones de seguidores en la red social TikTok con una cuenta centrada en las golosinas. Es @cotd365, una auténtica explosión de sabores, donde con periodicidad se dedica a probar las más extrañas chucherías... y a contar a base de fogonazos cómo está siendo su experiencia en el equipo de baloncesto femenino de Cáceres que milita en la Liga Challenge.

Andersen (Portland, Oregón, 22 de junio de 1997) es, ante todo, una muy buena jugadora para esta categoría. Promedia 16,4 puntos, siendo obviamente muy importante para la notable temporada que está completando su equipo. No es su primera experiencia en Europa, ya que la pasada campaña jugó en el Funchal portugués. Ha vivido feliz el cambio. «Me encanta España. Aquí la liga es más competitiva, hay otro tipo de jugadoras. Para mí esto es un reto. Es estupendo unirse a un equipo en el que estás a gusto», cuenta. En la ciudad también está bien:«es pequeña y puede parecer que no hay mucho que hacer, pero me divierto con mis compañeras también fuera de la pista».

De mucha ayuda le sirvió al principio Sara Zaragoza, la pívot madrileña con la que compartió equipo durante dos temporadas en la Universidad de Portland. «Hemos tenido mucha suerte al reencontrarnos aquí», afirma. Pero su capacidad de adaptación de eso. Parece de las personas que tienen siempre los ojos muy abiertos y no tienen miedo a adaptarse a las costumbres locales.

COVID Y CHUCHES

Por supuesto, en sus vídeos, algunos de los cuales se asoma al millón de visitas, ha terminado acudiendo a las tiendas de golosinas locales para degustar sus delicias. «Son diferentes que las de mi país, como es lógico, pero también me resulta divertido probarlas», señala.

Del modo más insospechado empezó la aventura en TikTok. «Me gustan las chucherías. Cuando empezó el covid no jugaba al baloncesto y me estaba graduando en la universidad. Me estaba volviendo loca y necesitaba empezar algo más productivo, así es que tuve la idea . Es más una afición para mí, no algo a lo que dedicarse al cien por cien», recuerda. Reconoce que lleva «bastante esfuerzo» hacer cada uno de los vídeos, siempre en un tono divertidísimo y algo alocado. Poco que ver con la imagen que da en la pista o la tranquilidad que transmite en una charla corriente. «Sé a quién me dirijo a cada momento. Supongo que actúo diferente delante de cámara y que sé cuándo estoy grabando para niños y cuándo hablo para adultos lo hago como una persona normal», explica. Tampoco tiene problema a nivel deportivo por ingerir de vez en cuando dulces y productos similares.

En alguna ocasión sus compañeras han sido ‘cómplices’ de sus pruebas de productos que le envían grandes firmas del sector desde Estados Unidos para que las promocione.

Su peor momento en estos meses ha sido recientemente, cuando ante el Baxi Ferrol falló dos tiros libres con el marcador casi a cero y empate. Eso provocó una prórroga en la que el Al-Qázeres perdió. Lo terrible es que había anotado todos los que llevaba en ese encuentro, siete. «Estaba segura de que iba a meter al menos uno de ellos, pero no va a pasar otra vez porque estuve muy decepcionada conmigo misma cuando sucedió», recuerda. De hecho, en el choque del pasado domingo ante el Domusa se vio en una situación similar y no falló. Asegura que, por un día y debido al España-Italia internacional de aquel día, le gustó jugar en el Serrano Macayo y no en el Multiusos. «Es estupendo estar en un pabellón más lleno, arropados por toda nuestra gente».

SEGURA DE SÍ MISMA

El 69-68 final permitió al Al-Qázeres mantenerse en una cómoda séptima posición que le permite acercarse mucho a jugar las eliminatorias por el ascenso. «Vamos a ir a los ‘playoffs’. Sabemos a quién pasarle el balón a cada momento. Somos lo suficientemente buenas como para eso. Necesitamos alguna victoria más en los partidos que quedan y lo aseguraremos», pronostica Andersen, destacando su especial conexión con la otra alero titular, Celia García. «Trabajamos bien juntas. Ella es sobre todo una tiradora de lejos y yo busco más tiros de media distancia y penetraciones. Si el otro equipo decide presionarme, sé dónde está ella para pasarle el balón y que tire. Nos ayudamos la una a la otra y si yo tengo una buena primera mitad, ella tiene una buena segunda y viceversa. Intentamos estar centradas la una en la otra», sostiene. También elogia al entrenador del equipo, Jesús Sánchez, también polifacético por su condición de cantante en el grupo de rock La Bruja Roja. «Me gustaría ir a un concierto suyo (risas). Me gusta me entrene. Es sorprendente el modo en el que se preocupa por ti. Es único en eso porque la mayoría tratan como esto un negocio y son rígidos y fríos con las jugadoras, pero él hace un trabajo bueno conectando con nuestras emociones».

Reitera que Cáceres le gusta, aunque reconoce que que al principio dudaba por las dimensiones de la ciudad. «Una vez que conoces la zona empiezas a divertirte. Me encanta pasear por la la parte antigua y subir a la Montaña con las compañeras», señala. Alguna de las cenas que mencionaba antes las recoge en su TikTok, sorprendida por los sabores españoles y por comer «la gamba más pequeña que he visto nunca», señalando a un camarón.

Es evidente el contraste con su Portland natal, una ciudad al noroeste de Estados Unidos con más de medio millón de habitantes y caracterizada por la persistente lluvia. «Aquí también ha llovido mucho durante un mes», advierte.

Allí dejó a su tía Marla, una persona con síndrome de Down que ha participado en varios de sus vídeos y a la que añora todos los días. «Es alguien fascinante con una gran personalidad. Es una oportunidad única haber compartido tantos momentos con ella y la consideramos una gran bendición para nuestra familia», sentencia.

¿Y el futuro, más allá de que siga de moda en las redes sociales? Si se le pregunta por si se ve capacitada para jugar en la Liga Femenina Endesa, primero responde «creo que puedo» y acto seguido rectifica: «puedo, aunque sé que tendría que ser en un papel diferente al que tengo aquí. De todos modos es algo en lo que no voy a pensar ahora porque estoy en medio de una experiencia con la que estoy disfrutando mucho y para la que necesito estar concentrada».