Pinilla, más verde que rojo

No hubo sorpresa en Pinilla y aunque el Cacereño era el visitante, en la grada dominó el verde sobre el rojo. Sin embargo, el empate sin goles (0-0) pareció dejar más feliz a la hinchada local, que despidió a los suyos con gritos de «¡Dioce, Dioce!». No alivia sus problemas clasificatorios, como reconoció al final el técnico Adolfo Senso («quizás sumar de uno en uno no nos dé»), pero sí puede ayudar a «generar confianza y autoestima en los jugadores». También destacó el preparador que es la tercera jornada seguida sumando (de uno en uno, eso sí) y la segunda portería a cero.

«Sumar siempre es bueno», se resignó Julio Cobos, el técnico del Cacereño, que se lamentó, al igual que todos los jugadores, de esa última oportunidad fallada. «Están fastidiados porque hemos perdonado», decía el de Valdehornillos, que añadía que este punto será bueno «si el próximo domingo somos capaces de ganar en nuestro estadio». Los campos Manuel Sánchez Delgado presentaron la mejor entrada de la temporada. También el palco estuvo más poblado que nunca, con el alcalde Luis Salaya a la cabeza y varios concejales de los diferentes grupos políticos. También estaban las directivas de ambos clubs, aunque en el equipo local destacaba la ausencia de su presidente, Alfonso Abreu. Sí estaba el del CPC, Carlos Ordóñez. A la derecha del palco, abrumadora mayoría de seguidores del CPC. A la izquierda, la ‘hinchada’ del Dioce, que cuando los verdes se arrancaban a cantar animando a los suyos, también lo hacían para dejarse notar. Al fin y al cabo, ellos eran los locales. En el césped, dos partes muy diferenciadas, como coincidieron ambos entrenadores en su análisis posterior. «En la primera hemos salido muy bien, hemos dominado, hemos llegado muchísimo, pero no hemos sido capaces de sacarle rendimiento a toda la estrategia que hemos generado», contaba Cobos. «En el primer tiempo hemos estado bien colocados atrás y hemos sufrido en alguna jugada a balón parado. El Cacereño nos ha sometido, pero lejos de nuestra área», añadía Senso, que afirmaba que su objetivo era llegar con opciones a la segunda parte. «Después hemos estado mejor. Nos falta la confianza para generar más ocasiones. En el segundo tiempo el equipo ha estado bastante bien», decía el local. «Tras el descanso se han igualado las fuerzas a pesar de que la oportunidad más clara la hemos tenido nosotros», analizaba el visitante, que reconocía que sobrevolaron algunos fantasmas del pasado, como los del partido ante Navalcarnero y El Paso, donde los verdes fueron mejores y generaron muchas ocasiones en la primera parte para al final acabar perdiendo. Esto no sucedió en esta ocasión, pero el punto no le sirve a los verdes para conservar su situación de privilegio. El Cacereño cae de nuevo a la sexta posición, un punto por debajo del playoff.