Carmen Acedo, el talento que viene en el Cacereño Femenino

"Si me dicen hace cinco meses que voy a estar jugando de titular en este equipo tantos partidos seguidos, no me lo creo". Lo afirma Carmen Acedo Morato (Cáceres, 21 de septiembre de 2005). Y lo asegura con la máxima humildad, con una media sonrisa, contrapunto de su desempeño en el campo, en el que se desenvuelve con una naturalidad fuera de lo común. "Me queda mucho por aprender, pero mucho mucho aún. Ahora estás arriba, pero en cualquier momento puedes estar abajo", analiza con una soltura y rotundidad impropias de su condición de menor de edad.

Es, sin duda, una de las sensaciones de la Primera Federación la adolescente centrocampista del Cacereño Femenino. En el club quieren que continúe con su imparable progresión, madurada a fuego lento en los últimos años, pese a que con 15 ya debutara en el primer equipo. "Antes no me salían las cosas. Me presionaba mucho. No tenía confianza y parecía que así no iba a ningún lado, pero en un entrenamiento antes del partido ante el Lleida me habló el entrenador, Ernesto Sánchez, para que la tuviera, que hiciera lo que sé, que me lo pasara bien, y desde entonces cambié el chip y ahora ya disfruto". El propio técnico cree que sus condiciones son muy buenas, y que también su dinámica de trabajo le ayudan a explotar sus condiciones.

La transformación de la talentosa futbolista en alguien clave ahora en una plantilla situada en las primeras posiciones y con opciones de subir a la máxima categoría nacional ha sido espectacular. Su exhibición del pasado sábado ante el Fundación Albacete fue antológica. "Me gusta tocar el balón y hacer cosas chulas con él», dice gráficamente la jovencísima deportista, quien insiste en que todavía le resta mucho por mejorar y que seguirá trabajando en ello en cada entrenamiento. «Antes no sé qué me pasaba, pero cada vez que me subían al primer equipo todo me salía mal".

La fuerza mental de la jugadora cacereña le ha hecho dar el paso adelante. Esta estudiante del Norba Caesarina con notas sobresalientes puede compatibilizar, de momento, las clases y el fútbol. Aunque no está del todo decidido, su idea actual es iniciar la carrera de Farmacia. Y el futuro ya se verá. "Mi padre dice que hay tiempo para todo", agrega.

Pensando en lo máximo

Su desafío individual de cara al futuro está claro: la Primera División. "Hay que soñar en grande. Me gustaría que esta temporada pudiéramos ascender a la máxima categoría y quedarme aquí, jugando en la mejor liga. Estaría muy guay», comenta esta chica, la mediana de tres hermanas. Ni Ana, la mayor, estudiante de Bioquímica, ni Isabel, la menor, ahora cursando cuarto de la ESO, se han dedicado al fútbol en una familia en la que sus orgullosos padres han sido practicantes de baloncesto y balonmano, aunque no a nivel alto.

La ayuda de la familia y de su propio club está siendo capital en Carmen Acedo, una chica aparentemente tímida a la que en su instituto, dicen, sus amigos le comentan y bromean sobre su incipiente carrera, que está generando ya todo tipo de elogios. «Me da palo», dice, aunque entiende que se genere esta situación en alguien que tiene en la modestia y las ganas de trabajar sus verdaderos estandartes.

Dice tener Carmen unas costumbres sanas. «Sí, sí, me cuido, hago una dieta más o menos, aunque me dé un capricho algún fin de semana con alguna hamburguesa o algo así, pero siempre me he cuidado». Sí lamenta no poder tener más tiempo para salir con sus amistades por los rigores de la competición liguera y la exigencia que conlleva. Pero ella sigue así, con su talento bien llevado.