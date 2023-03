Manuel Mosquera: “Ahora no debe importar la categoría para el Extremadura, sino la imagen y la estabilidad”

Acaba de cumplirse un año de la desaparición del Extremadura UD y en Almendralejo tratan de pasar página con el nuevo CD Extremadura. De todos los actores que sufrieron en primera persona aquel derrumbe meteórico, uno de los que más lo padeció fue Manuel Mosquera, entrenador que se mantuvo hasta el final contra viento y marea, incluso entrenando a chavales de tres categorías menor a la que competían.

Un año después, las cosas han cambiado. Pero el sentimiento, no. Manuel estuvo entrenando en Talavera y ahora es un entrenador en paro a la espera de una oportunidad. No ha ido todavía al Francisco de la Hera a ver al nuevo Extremadura, pero asegura que irá en cuanto pueda. Sus fines de semana se pasan entre partidos de Primera y Segunda Federación, esperando que el teléfono suene y coger la maleta a algún campo de España.

“Mi idea es entrenar. Han salido algunas cosas, pero nada aún formal. Siempre pienso que hay un equipo que estará para mí en algún momento. Hay que tomarlo con calma”, reflexiona.

Aguantar un año de impagos en el Extremadura fue un sufrimiento atroz para el que tenía que sujetar el volante de un barco a la deriva. “Hay gente que me criticó por haber estado hasta el final. Pero no tenía otro remedio. No podía dejar abandonado el barco del Extremadura. Si volviera a ocurrir, estaría otra vez hasta el final”.

Confiesa que, de haber sido otro equipo, seguramente no hubiera aguantado. “Pero el universo me conectó a Almendralejo hace más de 20 años y eso ya es para siempre. Pase lo que pase”, argumenta.

Manuel vive en Almendralejo porque su mujer se lo pidió y su hija Sofía está escolarizada en un colegio de la localidad. Guarda las buenas costumbres de tomar un café con amigos como Pedro José o Pepe Tirado. Y reconoce que habló con Daniel Tafur, actual presidente del CD Extremadura, en el epílogo de la historia del UD. “Fue apenas una llamada de 15 minutos y tuve una sensación tremenda. Es probable que fuera la solución, pero no se daba ni el tiempo ni el momento”.

Nuevo proyecto

Espera asistir a alguno de los partidos de la fase de ascenso del nuevo CD Extremadura. Manuel dice que no es nadie para dar consejos, “y menos a empresarios de éxito”, pero si tuviera que dar alguno relacionado con el fútbol en Almendralejo, “les diría que esto no empiece con pies de barro. Que ahora no importa la categoría, sino dar estabilidad al club. Dar una imagen al exterior, estar pendiente de los empleados y la imagen que se propaga del Extremadura. Una estabilidad institucional. Que cuando saltes de categorías, haya una base sólida y que los jugadores quieran venir aquí. A veces, con menos dinero y una buena gestión, se pueden hacer maravillas”.