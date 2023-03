"Sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde podemos llegar"

El próximo mes de junio hace 12 años como presidente del Coria, el club de su corazón, algo que él nunca hubiera imaginado, asegura. Aurelio Gutiérrez Rodríguez, ‘Lely’ (Coria, 13 de agosto de 1972) reflexiona en esta entrevista sobre su larga etapa al frente de un club que ha crecido exponencialmente al ritmo de sus éxitos deportivos. Dice que está convencido de que el equipo salvará la categoría, pese a asumir que no pasa por su mejor momento. Al mismo tiempo se siente orgulloso de su entidad, «que no debe nada a nadie», de sus amigos en ella, que son casi todos con los que empezó y del apoyo incondicional de su familia.

12 años cumplirá en junio como presidente del Coria. ¿Qué le dice esto?

Me dice que parece que fue ayer, pero han sido 12 años que no se me han hecho largos, para nada. He disfrutado muchísimo, he conocido a muchísima gente y he estado muy agusto. Pocos momentos he tenido en los que me haya arrepentido. He estado bien y con ganas de vivir otro año.

¿Esperaba estar tanto tiempo?

No. Por supuesto que a los 12 años no pensaba llegar.

¿Cuántas veces ha pensado en dejarlo en este intervalo? ¿Cree que su trabajo es reconocido?

Pocas veces he pensado en dejarlo. Quizá en alguna mala racha a lo mejor, pero siempre he tenido el apoyo de la mayoría de la gente, no solamente de los aficionados. Se portan conmigo de lujo. En las buenas y en las malas, como en la última mala racha del equipo. Son constantes los mensajes de ánimo de gente por la calle. No recuerdo ahora mismo a nadie que me reprochara que lo estaba haciendo muy mal. Nadie. Aparte, son 12 años, pero tienes el apoyo de tu directiva, que ha sido fiel y de hecho la mayoría de los que empezaron siguen conmigo. También, por supuesto, de mi familia, que me ha ayudado muchísimo. Me acompañan siempre, siempre están conmigo. Se trabaja muy bien y te dan ganas de decir: ‘voy a seguir otros 12 años’. No sé qué haré, pero estando de esta forma es muy fácil trabajar.

¿En qué podría decir que se ha equivocado?

No lo sé. Puedo haber tenido algún error y me gusta ser modesto, pero haciendo las cosas como las hemos hecho, esos errores habrán quedado ocultos.

¿Cómo definiría la actual etapa como dirigente del Coria?

El cambio de Tercera a Segunda ha sido muy grande. Ha sido profesionalizar mucho el club. Estamos actuando de una forma que no pensábamos que íbamos a hacer. La organización de un viaje, por ejemplo, no es como antes. Ahora tienes que organizar comidas, incluso dormir fuera. Todo ha crecido muchísimo, desde el jardinero del campo al jugador más importante… todo ha aumentado y profesionalizado más. Mi padre (que fue presidente del Coria también) si levantara la cabeza el pobrecito y viera lo que tenemos ahora, se caía del espanto. Era impensable. Trabajamos por hacer el Coria un poquito más grande, pero nunca pensábamos llegar donde estamos ahora. Ver un partido como el de la Real Sociedad aquí, el Oviedo cuando vino… lo de la Copa en La Isla a mí me pone los pelos de punta. Hemos llegado a un límite maravilloso y te dan ganas de seguir trabajando y decir: ‘bueno, si ha venido la Real una vez, ¿por qué no puede venir otro club grande?’ Vamos a seguir currando. El cambio ha sido brutal en todo. En instalaciones lo mismo. Ver ahora La Isla cómo la hemos ido lavando la cara… se nota la transformación que ha sufrido el club.

¿Cuál ha sido el momento más duro de estos años?

Quizá algún momento extradeportivo que tuvo que vivir el club.

¿Usted cree que hay peligro real de descenso a Tercera?

Ahora no estamos en descenso, pero la verdad es que ahora la dinámica del equipo no es buena y podemos llegar a complicarnos mucho la vida. Confío ciegamente en el cuerpo técnico y en el equipo. Si han sido capaces de hacer una primera vuelta maravillosa y llevarnos a los puestos de ‘playoff’ de ascenso, por qué no van a revertir ahora la situación. No dudo de que van a llevar al equipo a una posición digna y no pasar apuros. Quedan 10 partidos, un tercio de liga, y la verdad es que en los dos tercios anteriores no hemos pisado ni el puesto de promoción ni el de descenso. Hay que confiar en que nos van a sacar de ahí y volveremos a disfrutar del equipo como se hizo en el último partido, aunque no se ganara al Leganés B.

¿Cree que el esfuerzo de la Copa está pesando?

No. A lo mejor nos hubiera pesado más a los que estábamos organizando, pero yo creo que a los futbolistas no. La Copa ha sido un día de disfrute, que ha coincidido un día antes de las vacaciones. Nos ha venido muy bien, tanto al Coria como a la ciudad. Hay que disfrutarla, recordarla y trabajar para volver a traerla.

¿Cuál es la salud económica de su club?

Gracias a la Copa del Rey este año vamos a tener buenos números y no vamos a pasar apuros. Si no hubiera sido por este hecho, íbamos a tener algunas complicaciones. La salud es positiva. El Coria no debe nada a nadie. Este año nos íbamos a gastar un poquitín más de la cuenta, pero al final no será así.

¿Y la social?

El Coria es el mejor embajador de la ciudad. Nunca hemos llegado a tanto, nunca hemos estado tan alto. El nombre de nuestra ciudad se escucha por toda la geografía nacional y eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Seguiré trabajando para que esto siga siendo así.

¿Vive el Coria por encima de sus posibilidades reales?

No. En el Coria sabemos quiénes somos, de donde venimos y a dónde podemos llegar. Tenemos claro lo que podemos gastar y lo que no.

¿Cuál es la salud del fútbol extremeño bajo su punto de vista?

Hay clubs que, por población, deberían estar más arriba, como Mérida, Badajoz o Cacereño. El resto de los que estamos ahí ahora, en Segunda Federación, se puede decir que es una posición muy digna. Coria es una de las poblaciones más pequeñas de la categoría, además del presupuesto, que es de los más bajos.

¿El apoyo político, podría decir que lo tienen?

Sí, sí. Lo tenemos en la diputación, gracias al presidente, Carlos Carlos, que se porta con nosotros de lujo, y al amigo Héctor Lisero, que nos apoya muchísimo. También en el ayuntamiento, con José Manuel García Ballesteros y su equipo. Tenemos muchísimo apoyo, tanto de unos como de otros.