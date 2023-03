Un maratoniano ‘Big in Japan’

No fue un cumpleaños cualquiera para él. El pasado domingo, el pacense Raúl Montero (Badajoz, 1973) cumplió 50 años de una forma apoteósica. Corrió la maratón de Tokio, una de las más icónicas, justo en la edición en la que se levantaron las restricciones de la pandemia y estuvo por fin abierto a todo tipo de participantes. Hasta el momento, solo podían inscribirse atletas que formaran parte de la élite, mientras que las categorías con miras menos profesionales estaba reservada única y exclusivamente para las personas que habían nacido en Japón.

Pero no es únicamente por eso que fue especial esta cita para este atleta que lleva casi dos décadas vinculado al Club Maratón Badajoz. Precisamente fue en esta gran cita donde pudo colgarse por fin la medalla de la ‘Six Majors’, al completar las seis grandes pruebas del circuito mundial. Previamente había hecho Berlín (2008), Nueva York (2010), Londres(2013), Boston (2014) y Chicago (2015) y ahora había dejado la capital japonesa en último lugar para poder completar este ciclo. «Era una idea que me rondaba desde hace unos años, pero Tokio, por lejanía y por motivos económicos era la más complicada», comenta el propio Raúl Montero, rememorando alguna de sus anteriores pruebas.

Y es que esta no era la única complicación que tenía acudir a esta cita. El hecho de poder estar inscrito para la prueba no es algo a lo que pueda acceder cualquiera que aspire a participar. «Ha habido mucha concurrencia y bastante demanda de plazas. Ir hasta allí era complicado.La principal complicación que tiene esta prueba es obtener el dorsal. Yo he ido a lo seguro contratando un tour operador, donde te lo incluía junto con el vuelo y el hotel. Es más caro, pero tienes la garantía de poder asistir», relata.

No obstante, no era este año, sino en la pasada edición, cuando tenía previsto haber podido participar, pero finalmente no pudo ser y le tocó esperar. «Lo tenía gestionado desde hace dos años. El año pasado, teniéndolo contratado, no se pudo ir. La organización decidió dejarlo solo para corredores locales, y ya este año sí que pudo ir», añade. Precisamente por eso, por esas ganas de participar tras varios años sin hacerlo, es por lo que esta cita se ha masificado tanto. «Según vi en la web, tienen unos 38.000 participantes. Es un número normal en este tipo de carreras. Tiene mucha demanda y es mucha gente la que quiere participar», explica.

Una cultura diferente

Pero la capital japonesa cuenta con atractivo que Berlín, Boston, Nueva York, Londres o Chicago no tiene. Y es el contraste que se puede apreciar a lo largo del recorrido. «Me llamó mucho la atención el lugar donde se hace. Me ha impactado bastante. Es una ciudad que tiene lo nuevo y lo viejo. La tradición y la innovación. Lo mismo ves uno de estos típicos templos japoneses, que ves un rascacielos. En otras carreras son ciudades occidentales y aquí son asiáticas, con todo lo que la cultura oriental conlleva», apunta. Otro de los aspectos llamativos era todo lo que rodeba a la prueba. El propio Montero aún no sale de su asombro. «El ambiente era muy animoso y entusiasta. Había mucha gente disfrazada. Fue algo que me llamó la atención. Me he traído muy buena sensación, la verdad», detalla.

El único pero que este atleta le pone a esta aventura que recomienda a toda aquella persona que quiera hacerla es la lejanía que convierte el trayecto en una odisea. «El viaje es un poco tedioso. Desde Badajoz a Tokio hay casi 24 horas. Luego está el tema del cambio horario, que es un hándicap importante. Llegas allí y tienes el tiempo justo para adaptarte. Cuando llegas allí tienes el sueño cambiado y eso te hace llegar un poco mermado, pero te pones a correr y lo suples como puedes. La ilusión para mí fue importante», detalla.

Raúl estará también este fin de semana en la Maratón ‘Ciudad de Badajoz’, la gran cita extremeña. Colaborará con la organización de la prueba como globo que marca los tiempos al resto de participantes, aunque reduciendo el nivel de exigencia. «Va a ser un año distinto. Tengo el tiempo justo para descansar y reponerme», concluye.