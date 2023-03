El Cacereño, sin bajas tras dos meses sin estar al cien por cien

Julio Cobos tiene a los 21 jugadores del Cacereño disponibles. Están todos. No hay ni lesionados ni sancionados y el técnico tendrá que descartar a tres futbolistas para el duelo de este domingo ante el Socuéllamos en el Príncipe Felipe (12.00 horas). Desde la visita a Montijo el pasado 8 de enero no ocurría esto en el conjunto verde.

En los 9 partidos anteriores al de este domingo siempre ha habido al menos una baja en el conjunto verde. Ante el Coria, el miércoles 11 de enero (encuentro que se debió jugar el 17 de diciembre pero se aplazó por el estado del terreno de juego del Príncipe Felipe), no estuvo Solano por motivos personales. Para ese partido había otra ausencia, aunque no era ni por lesión, ni por sanción: Capa se había desvinculado del Cacereño dos días antes.

Frente al Cerdanyola, cuatro días después, faltaron Solano y Samu Manchón. Clausí no estuvo ante el Alcorcón B ni las tres jornadas siguientes: Navalcarnero, Melilla y Atlético Paso. Ante el conjunto melillense también faltaron Luis Aguado, por sanción, y Karim, por lesión. El extremo derecho aún no ha vuelto. Cobos dijo que el domingo pasado estaba ya listo para jugar ante el Diocesano, aunque al final no lo incluyó en la convocatoria.

En la jornada 22, en el derbi frente al Villanovense, las ausencia fueron las de Molina y Ruyman (además de Karim), ambos por sanción, aunque el mediocentro canario también estaba lesionado y ha seguido siendo baja en los partidos ante Leganés B y Diocesano. Pero ya está bien y su alta es la última de un Cacereño listo para la recta final de la competición.

Competitividad en los entrenamientos

«Lo mejor para llevar una semana es que estén todos y se compita también en los entrenamientos», decía Julio Cobos este viernes. «Estamos contentos en ese sentido, hay rivalidad, todo el mundo está bien y todos quieren jugar. Estamos en la recta final de la temporada y todos quieren sumar minutos», y eso siempre es bueno, añadía el preparador, que recalcaba que tenía a todos los jugadores disponibles a la espera del último entrenamiento de este sábado antes de recibir el domingo al Socuéllamos.

Habrá cambios en el once respecto al último partido, aunque «no muchos», explica Cobos. No es ninguna novedad en un técnico que ha hecho de las rotaciones una de sus máximas, manteniendo así enchufados a todos sus jugadores. Incluidos ambos porteros: Iván Moreno es el que más minutos ha defendido esta temporada la portería del Cacereño, aunque en las tres últimas jornadas el encargado de hacerlo ha sido Alfonso Liceras. «Tienen que estar todos enchufados», decía el preparador, siempre reticente a dar pistas sobre sus alineaciones antes de los partidos.