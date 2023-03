El Mérida tendrá que reinventar su delantera frente al Talavera

El Mérida se ha visto obligado a sumar una nueva baja para el partido de este domingo (18.00 horas) ante el Talavera, pues, según las palabras de su entrenador, Juanma Barrero, «Chuma sufrió el domingo un estiramiento en el isquiotibial que le ha provocado un edema. Tiene una minirotura y no sabemos el tiempo que estará de baja». A esto hay que añadirle las ausencias por sanción de los dos máximos goleadores del equipo, Carlos Cinta y Dani Sandoval. Además, «Lolo Plá ha tenido algunas molestias durante la semana, aunque creo que llegará al partido». Afortunadamente, para la parte ofensiva romana vuelve Nando Copete tras sanción. Ante las ausencias «habrá que buscar goles de otra forma, no me hundo en eso, me enfoco en buscar soluciones», reconocía el técnico.

Para el lateral izquierdo no se han recuperado ni Álvaro Ramón ni David de la Víbora, por lo que Diego Parras volverá a probar en dicha posición, algo que ya hizo a gran nivel en Badajoz y que «estoy convencido que va a volver a hacer».

Con respecto al clásico extremeño, el entrenador cerraba el capítulo afirmando que «sabemos lo que supone un derbi para la afición. Devolverles un poco de alegría nos llena de orgullo, pero al final solo es un punto, está muy bien porque hemos sumado, pero hay que continuar».

La asignatura pendiente del Mérida la tiene en casa, donde solo ha sumado 15 puntos, siendo uno de los peores del grupo en esta faceta. Barrero explicaba que para cambiar la situación «hay que convencer al jugador que no le tiene que dar vergüenza no tener el balón y estar bien colocado. Fuera de casa no hemos tenido tanto el balón y hemos vivido de transitar, y en casa también lo tenemos que hacer». Ante la duda de si esa forma de jugar le va a gustar al público del Romano, Juanma tenía claro que «la afición lo que quiere es ganar y sin eso no podemos ganar. Tenemos que ser un bloque y no creo que a la afición no le guste».

En una semana con numerosas bajas, el entrenador avisaba de que «necesitamos de todos para conseguir el objetivo. Lolo llevaba desde no sé cuándo sin ser titular y el sábado tuvo que estar. Les digo que tengan cuidado no vaya a ser que le dé al loco del entrenador por ponerte algún día. Hay que entrenar bien, porque si te pone y no estás, el que queda retratado eres tú».

En el plano social, el club ha vuelto a poner en marcha una promoción en la que los abonados adultos podrán sacar un número ilimitado de entradas al precio de 9 euros en tribuna, 7 en preferencia y 5 en fondo sur. Además, continuando con la campaña de promoción en localidades de la comarca, los vecinos de Montijo podrán adquirir entradas a 7 euros para preferencia los nacidos antes de 2008, y de un euro, para la misma zona los nacidos entre 2009 y 2019.